Baterija telefona se brže prazni zbog jedne greške koju svi pravimo!

Proizvođači mobilnih telefona često „zaborave“ da informišu kupce o pravilnom punjenu uređaja – jer im to jednostavno ne ide u prilog

Baterije u našim pametnim telefonima imaju ograničen životni vek, a ukoliko ih pogrešno punimo, nastaju ozbiljni problemi.

Većina ljudi telefon puni tokom noći dok spava, a to je zapravo velika greška, piše Business Insider. Celonoćno punjenje telefona i ostavljanje uređaja na punjaču čak i kada dođe do 100 odsto napunjenosti nikako nije dobro za bateriju jer to ubrzava proces njenog slabljenja.

Ipak, neminovno je da će baterija vremenom slabiti, ali ako nastavite da punite vaš telefon ovako, njen proces slabljenja će se poprilično ubrzati.

Međutim, iz Gugla tvrde da je ovo samo jedno zastarelo verovanje i da će pametni telefon sam zaustaviti proces punjenja kada baterija dođe do 100 odsto.

Kako onda puniti telefon?

Litijum-jonska baterija najmanje slabi ako je održavate na 30 ili 50 odsto napunjenosti. Samsung i Epl se slažu da je bateriju najbolje održavati napunjenu do 50 odsto jer će to pomoći produženju njenog životnog veka.

Ipak, većina korisnika pametnih uređaja nema mogućnost da bateriju održava na 30-50 odsto jer je većini potrebno da ona traje što duže, pogotovo ako znaju da neko vreme neće imati šteker u blizini. Najbitnije je da baterija ne bude dugo 100 odsto puna, pa zato izbegavajte da punite uređaj tokom noći.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.