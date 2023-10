Zbog ovih navika mesečni računi sve su veći, evo šta sve pogrešno radite

Ekonomsku krizu, praćenu stalnim rastom cena, ali i inflacijom, kojoj je, sudeći po svemu, teško stati na kraj, osećaju svi, pa je svaki koristan savet pomoću kojeg možemo uštedeti pokoji dinar u kućnom budžetu i te kako dobrodošao.

Svakako, promenama nekih sitnih navika, koje neretko ni ne primećujemo, a koje nam stvaraju dodatne troškove, možemo uštedeti novac, što je u ova krizna vremena, složiće se svi, vrlo bitno.

Šta se događa kad ostavimo punjač mobilnog telefona u utičnici?

Stručnjaci procenjuju da bi se čak 23 posto potrošnje električne energije moglo pripisati onome što se naziva ‘vampirskim uređajima’ – a to su uglavnom punjači ostavljeni u utičnici ili aparati u stanju pripravnosti, poput onih za mobilni ili tablet. Hi-Fi uređaji, televizori, set-top box uređaji i konzole za igre u stanju pripravnosti koriste energiju – i što je aparat stariji, to je veće opterećenje u stanju pripravnosti. Međutim to se odnosi i na punjače poput onih za električne četkice za zube, brijače…. Osim uštede energije, njihovo isključenje produžiće vek trajanja baterije.

Šta je jeftinije – električna ili plinska ploča za kuvanje?

Stručnjaci smatraju da je to u ovom trenutku ipak gas, jer mu je jedinična cena daleko manja od jedinične cene električne energije. To se delomično kompenzuje ako imate indukcijsku ploču za kuvanje. Ako želite da smanjite emisije ugljenika, razmislite o korišćenju električne ili indukcijske ploče za kuvanje umesto plina. Indukcijske ploče za kuvanje obično su energetski najefikasnije jer se ne troši energija na zagrevanje prostora oko posude. Šta god koristili, potrošnja električne energije može se smanjiti pažljivim odabirom. Upotrebite odgovarajuću veličinu posude za ono što kuvate i napunite je s dovoljno vode. Postavljanje poklopca uštedeće energiju i smanjiti kondenzaciju u kuhinji. Ako pak podgrevate hranu, mikrotalasne pećnice su efikasnije od električnih i plinskih rerni. Mikrotalasna pećnica će verovatno trošiti najmanje energije, ali plinska ploča za kuvanje može biti jeftinija.

Može li se odeća dobro oprati i na temperaturi ispod 40°C?

Da! Savremeni deterdženti nove generacije efikasno deluju na nižim temperaturama. I samo prebacivanje na 30°C učiniće veliku razliku u troškovima rada mašine, pa će se tako smanjiti potrebna energija i za 40 posto! Kako biste izbegli korišćenje sušilice (i dodatno smanjili potrošnju električne energije), odeću dobro iscedite i rastresite pre nego je osušite kako bi imala što manje nabora za kasnije peglanje.

Da li je bolje držati stalnu istu temperaturu u domu ili ne?

Uvek ćete uštedeti novac isključivanjem grejanja kada vam ne treba. Za zagrevanje će biti potrebna dodatna energija kada ga ponovo uključite, ali to će uvek biti manje od energije potrošene pokretanjem grejanja kada ga vam nije potrebno. Uopšteno je ekonomičnije isključiti sistem grejanja kada vam nije toliko potreban noću ili tokom dana kad su ukućani u školi ili na poslu, prenosi Tporatl.hr.

Ima li uvek smisla gasiti svetla kad izađete iz sobe?

Tradicionalne sijalice i moderna LED svetla ne zahtevaju dodatnu energiju za uključivanje, pa ih uvek treba isključiti kada ih ne koristite ili kada napuštate sobu. Osim toga, LED diode toliko su energetski efikasne da neće biti velike razlike na vašim računima ako ih ostavite uključene pet minuta kada izađete iz sobe, ali se ipak savetuje da se isključe. Ako još uvek imate tradicionalne sijalice, prebacivanje na LED diode rezultiraće uštedom energije od 69 posto, kažu stručnjaci.

Kakvu ulogu igraju izolacija i prozori?

Svakako, najbolji način za održavanje prijatne temperature u domu je ulaganje u izolaciju plafona, podova i zidova. Smanjujući račune za energiju cele godine, izolacija će vam pomoći da ostanete ugrejani zimi i rashlađeni leti bez preopterećenja klima-uređaja i sistema grejanja. Pripazite i na prozore. Propuštajući toplotu leti i hladnoću zimi, neefikasni prozori mogu biti jedan od uzroka bacanja novca u vetar. Poboljšajte efikasnost ugradnjom dvostrukog stakla ili folije za prozore. Takođe možete smanjiti problem postavljanjem roletni ili debljih zavesa.

Treba li uvek gasiti računar kad ga ne koristimo?

Dobar je savet da se računar uvek isključi kad se ne koristi, ali ako ipak morate da ga ostavite uključenog, treba ugasiti monitor jer on troši više od 50 posto energije čitavog sistema.

Zašto je dobro kuvati s poklopcem?

Ovo je jednostavan, ali vrlo efikasan trik u svakodnevnom životu za uštedu energije jer poklopcem obezbeđujete značajno smanjenje vremena kuvanja. Takođe, uvek prilagodite veličinu posuđa količini hrane koju kuvate. Ako pripremate manje količine hrane u velikoj posudi, automatski ste u zoni veće potrošnje energije. Ako pak koristite rernu, nakon pečenja ne zaboravite da ostavite malo otvorena vrata kako biste zagrejali dom tokom zime.

Šta je ekonomičnije – kupati se ili tuširati?

Tačan odgovor je kratak tuš. Prosečna kupka zahteva oko 90 litara vode, podeljeno između 60 litara tople i 20 do 30 litara hladne vode. Uobičajena termostatska mešalica za tuš ispušta oko devet litara u minutu, što zahteva oko šest litara tople i tri litre hladne vode. Dakle, pod uslovom da se istuširate za manje od 10 minuta, tuširanje će biti ekonomičnije.

Da li je jeftinije kuvati vodu za testeninu u kuvalu za vodu ili u šerpi na šporetu?

Hm, ovo je zaista pitanje od milion dolara. Stručnjaci kažu da je kuvalo efikasnije od šporeta za zagrevanje vode jer se zagreva iznutra, dok se posuda zagreva spolja i prvo se ona treba zagrejati. Kuvalo će brže prokuvati vodu i potrošiti manje jedinica energije. Ali dok plinske ploče za kuvanje traju puno dulje i troše do tri puta više energije u jedinicama, neki smatraju da je plin jeftiniji od struje i da je ipak malo jeftinije kuvati vodu na plinskoj ploči nego koristiti kuvalo za vodu. A to podrazumeva da kuvate samo potrebnu količinu, pri tome koristite poklopac i isključite ploču za kuvanje čim zavri.

Jesu li zavese baš nužne u domu?

Zavese ne moraju biti samo efektna dekoracija, već mogu igrati značajnu ulogu u regulaciji temperature doma i uštedi na troškovima grejanja. Iskoristite Sunčeve zrake i razmaknite zavese na prozorima okrenutim jugu tokom dana kako biste omogućili prirodnoj svetlosti da greje vaš dom. Sunčeva svetlost je besplatna i može pružiti znatnu količinu toplote. A noću navucite zavese ili spustite roletne kako biste zarobili toplotu unutar prostorije. To pomaže da se zadrži toplota stvorena tokom dana i smanjuje potrebu za dodatnim grejanjem. A upravo nam je Sunčeva svetlost idealna opcija za uštedu i povećanje energetske efikasnosti pa je opcija kućne solarne elektrane nešto čemu se okreće sve veći broj građana.

