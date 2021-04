Želite li da budete zdravi odmah izbacite ovih 5 stvari iz ormara

Proleće je i vreme je da se malo pospremi stan. Ove stvari vam svakako nisu dobrodošle u garderoberu i vreme je da ih se otarasite.

1. Patike

Ako koristite patike za trčanje, morate znati da ih je potrebno zameniti svakih 6 meseci, a ako ih koristite povremeno samo za hodanje, mogu trajati i godinu dana. Ako ne nosite cipele koje pravilno podržavaju telo, možete računati na povrede stopala i nogu.

2. Donji veš

Obično veš koristimo i nekoliko godina, ali se mogu oštetiti puno pre zbog stalnog korišćenja i pranja, što će sigurno uticati na elastičnost. Ako vam više savršeno ne pristaju na telu, verovatno baš zato nisu udobne. Vreme je da ih bacite. Ako se materijal na njima smanjio radi pranja na visokim temperaturama, takođe biste ih trebali zameniti novim parom.

Ako je donji veš preuzak, može uzrokovati iritacije vagine i okolnog područja. Posebno se to odnosi na tange koje stvarno mogu iritirati i uzrokovati infekciju na koži.

3. Grudnjak koji nosite svakog dana

Čak i ako ga tretirate kao da je od zlata, kroz vreme će on izgubiti oblik i elastičnost i neće više podržavati težinu grudi. Ako ga nosite svakodnevno, nakon 6 meseci trebalo bi ga zameniti novim. Voda, prašak i temperatura će uticati na promenu izgleda i strukture grudnjaka.

Opšte je pravilo da bi grudnjak mogao trajati i do godinu dana, ali to zavisi od toga koliko ih imate i često menjate. Ako nosite pogrešnu veličinu grudnjaka, to možete prepoznati prema bolu u vratu i iritaciji kože.

4. Sportski grudnjak

U proseku traju od 6 do 12 meseci, u zavisnosti od toga koliko ih često nosite. Jednom kad postanu neudobni za nošenje i više ne podržavaju težinu grudi, vreme je da ga bacite. Jednako kao i kod običnog grudnjaka, često pranje će uništiti elastičnost. Morate da ga bacite i ako ste se na primer ugojili ili izgubili kilograme.

5. Čarape

Jednom kad čarapa ima rupu, vreme je da se baci a ne krpi. Možda zvuči logično, ali lako je zaboraviti na rupu na peti. Ali svakako ćete primetiti da više nisu dobre za nošenje nakon što dobijete žulj, jer ništa ne štiti kožu od dodira s materijalom cipele.

Ako razmislimo koliko znoja čarapa upija kada smo aktivni, jasno je da su nam potrebne cele kako bi štitile stopalo.

