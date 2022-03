Želite miran san? Ove boje ne smete staviti u spavaću sobu

Kada je u pitanju naše okruženje za spavanje, detalji se računaju – od dušeka preko materijala naših posteljina – sve do boje zidova u koje ne bi trebalo krečiti spavaću sobu ako želite da imate miran san. Ako želite kvalitetno da se odmorite svake večeri, morate znati da sve boje ne utiču isto na nas. Stručnjak za feng shui otkrio je koje nijanse su pogodne za spavanje, i one koje to zapravo nisu.

Jeste li ikada primetili da se zbog određenih boja osećate energičnije? To važi i za naše spavaće sobe – a to su upravo boje koje želite da izbegnete. Kako feng shui stručnjak Anjie Cho kaže, ‘svetle boje su veliki feng shui ‘NE’ za zidove spavaće sobe. Tačnije, ona dodaje, želite sa izbegnete svetle i vatrene crvene i narandžaste, jarke zelene, neonske ili svetloplave i neonske ili svetlo žute.

– One su previše aktivirajuće, primarne nijanse boja su preintenzivne za spavanje – objašnjava ona.

Boje koje treba uzeti u obzir za spavaću sobu

Dakle, kao što ste mogli da pretpostavite, optimalne boje za spavanje u vašoj spavaćoj sobi bile bi neutralniji tonovi koji će vam pomoći da se osećate smireno i spokojno.

– Mekše i blede nijanse i one zemljane neutralne su i umirujuće za san – kaže Cho. Razmislite o kremastim bež bojama, nežno zelenim i nijansama lavande.

Ostali saveti koje treba imati na umu

Uz spavaću sobu s umirujućim bojama, evo još nekoliko saveta koje treba imati na umu kako biste stvorili najbolje okruženje za spavanje:

1. Primenite druga feng shui načela

Uz farbanje zidova u smirujuću boju, razmislite o uključivanju nekih drugih feng shui tehnika u svoju spavaću sobu, kao što je postavljanje kreveta tako da možete videti vrata – tzv. „zapovedni položaj – i ostavljanje slobodnog prostora ispod njega za optimalan protok energije.

2. Održavajte svoju spavaću sobu hladnom

Ako ste neko ko voli da pojačava grejanje, možda bi trebalo da razmislite o smanjenju termostata pre spavanja. Kako je holistički psihijatar i stručnjak za spavanje Elen Vora objasnila, optimalna temperatura za spavanje je oko 18 stepeni.

3. Imajte čvrstu rutinu odlaska na spavanje

Kvalitetan san često počinje s vašom noćnom rutinom. Uz odlazak u krevet, i buđenje, u isto vreme svaki dan, u svoje rituale opuštanja uvedite neke opuštajuće aktivnosti, poput nežne joge, čitanja ili vrućeg tuša ili kupke.

Spavaća soba nije mesto za super svetleće, energične boje. Ako ste primetili da vam san pati, a zidovi su vam svetlo plavi, možda je vreme za novo krečenje. Naoružani neutralnim zidovima, uz kvalitetnu noćnu rutinu, brzo ćete se pripremiti za miran san, prenosi MBG.

