Žene počele da stavljaju so u frižider, kada čujete razlog i vi ćete je staviti

So u frižideru možete staviti bilo gde, ali je poželjno da stoji pored voća i povrća

Kada so stavite u frižider, odmah će se zgrudvati. Ali grudvice nastaju kada so upije višak vlage iz frižidera, a to sprečava stvaranje buđi koja nastaje zbog previše kondenzacije. Kako biste sprečili da hrana poput voća i povrća u frižideru brzo propadne, vlažnost mora biti niska. Osim toga, so ima još jednu praktičnu funkciju – upija neprijatne mirise.

Kako staviti so?

Stavite jednu ili dve kašike soli u šoljicu ili na tacnicu, pa je smesite što bliže povrću. Posle tri nedelje, stavite drugu so.

Kako ređati hranu?

Kada slažete hranu u frižideru, imajte na umu da je donji deo hladniji od gornjeg. Preporučuje se da se meso, kobasice i riba drže na donjim policama ili fiokama, a mlečni proizvode, poput jogurta ili sira, na srednjim. Povrće ide u poseban deo, jaja, puter i margarin u vrata. U gornjem delu odlažite džemove i gotova jela.

Odgovarajuće mesto

Frižider treba da stoji što dalje od šporeta ili radijatora. U suprotnom, grejaće se spolja i trošiće više električne energije da se ohladi unutra.

