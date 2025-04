Zgužvala komad alu-folije i stavila ispred vrata: Preko noći rešila se problema koji je godinama mučio

Da li ste znali za ove cake i savete?

Aluminijumska folija se koristi na razne načine i jedan je od neverovatnih materijala koji se koriste kako u kuhinji tako i u ostalim prostorijama doma. Osim što je idealan za umotavanje ostataka hrane, može imati i mnoge druge namene koje nisu namenjene za kuvanje ili pečenje, na primer za zaštitu drugih predmeta u kući.

Samo postavljanje aluminijumske folije ispred vaših ulaznih vrata može vas uštedeti od svakodnevnih briga.

Zašto staviti aluminijumsku foliju ispred kućnih vrata?

Ako vam nešto može odvratiti pažnju u svakodnevnom životu, to je invazija neželjenih posetilaca kao što su neke životinje, posebno ako imate voćnjak ili baštu u blizini kuće. Da biste sprečili ovu vrstu upada, najbolje je isprobati ovo rešenje.

Na primer, ako živite na selu i imate problema sa mačkama koje vam trče po dvorištu, lako ih možete odbiti aluminijumskom folijom. Postavljanje folije ispred ulaznih vrata može izgledati čudno. Međutim, ovaj trik može mnogo pomoći u odvraćanju mačaka od ulaska na vaše imanje. Ove životinje se plaše zvuka koji proizvodi aluminijumski materijal na vetru. Sve što treba da uradite je da okačite komad aluminijumske folije na štap da napravite neku vrstu zastavice i postavite je blizu vrata. Na taj način će svi zalutali posetioci koji pokušavaju da dođu do vašeg imanja biti ometeni šuštanjem folije koju stvara vetar. Pored toga, oni će biti zaslepljeni odrazom svetlosti na materijalu.

Sredstvo protiv miševa

Osim mačaka, miševe možete odbiti i aluminijumskom folijom. To je zbog činjenice da miševi imaju veoma osetljive bubne opne i hodanje po aluminijumskoj foliji im je veoma neprijatno. Osim toga, to je veoma klizava površina na koju ne mogu da se popnu i zgrabe – njihove fine kandže jednostavno ne rade na ovoj površini. Pored toga, to je i tipičan miris aluminijuma koji mi ne osećamo, ali pokriva druge mirise za male glodare i tako gube čulo mirisa.

Miševi će bez problema gristi zidove i drvo. Zato stavite aluminijumsku foliju u rupe, pukotine na zidovima ili na kuhinjskim površinama. Miševi neće moći da prođu kroz tu barijeru, prenosi Jednaistina.

Peglanje odeće pomoću aluminijumske folije

Ako želite brže da ispeglate odeću, jednostavno gurnite komad aluminijumske folije ispod poklopca daske za peglanje. Tako će pegla brže kliziti i zadržati toplotu, što će olakšati peglanje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com