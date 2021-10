Značenje kućnog broja: Otkrijte šta dobro i loše donosi u vaš život

Numerologija se od davnina koristi za predviđanja, razna tumačenja, ali i prizivanje sreće u život. Još od doba starih kultura Egipta, Kine, Indije i Japana verovalo se da brojke imaju magičnu moć, pa se tako i savetovalo kojim se brojevima u životu okružiti.

Neki od njih ipak su nam unapred zadati, na primer broja koji se krije u imenu i prezimenu ili datumu rođenja. Tako se veruje da i kućni broj zgrade ili kuće nosi skriveno značenje svojim ukućanima. Tako u Kini veruju da je najbolji broj za kuću osam, jer simbolizuje novčano blagostanje.

Da biste otkrili svoj broj, trebate ga svesti na jednocifreni, pa tako ako živite na broju 63, jednostavno saberite cifre 6 i 3 i dobićete konačan broj devet. Ako je vaš broj 19, saberite 1 i 9, a zatim saberite taj zbir, odnosno 10, 1+0 što rezultira brojem jedan.

Broj jedan

Ovaj broj donosi svojim ukućanima oznaku individualnosti i originalnosti. Oni često imaju brojne ideje, započinju nove projekte, odlučuju se na izazove – i to većinom s velikim uspehom. Ipak, koliko je s finansijskog aspekta jedan dobar broj, on donosi manje sreće u privatnom životu, jer podstiče na osamljivanje i kritičnost prema drugima. Takođe, jedinica donosi i neodlučnost oko važnih životnih odluka. Poželjno je urediti kuću u tonovima zlatne, narandžaste, maslinasto zelene kako bi se pojačao pozitivan, a umanjio negativan uticaj. Ukućani treba da paze na svoj vid i cirkulaciju.

Broj dva

Ovaj broj simbolizuje promene pa se iz ovog doma često ljudi sele i dolaze novi. Ukućanima je u njemu retko dosadno, a lako se stvara atmosfera živopisnog porodičnog doma. Obično je vrlo jednostavno mesto s dozom neurednosti, a potiče plodnost i zaljubljivanje. Ljudi koji u njoj žive često rade od kuće ili donose svoj posao kući, a imaju interes za tehnologiju, putovanja, alternativnu medicinu i astrologiju. Zbog brzopletosti često donose loše poslovne odluke i moraju da kreću ispočetka, a u odnosima mogu biti previše zavisni od drugih. Kako bi pojačali pozitivan, a smanjili negativan uticaj broja na dom trebalo bi da ga učine što prozračnijim – uvesti više svetla i raskrčiti nepotrebne stvari. Predlažu se tonovi poput smeđe, sive i bež. Ukućani treba da paze na probleme s plućima, kožom i želucem.

Broj tri

On je simbol širenja, obnova i poboljšanja. Ljudi koji žive na ovom broju često su perfekcionisti, obično su ljubazni, odani, s optimističnim pogledom na život, ali i suzdržani. Imaju istančan smisao za humor i čvrste stavove o slobodi, religiji i porodici. Znaju da se ponašaju ekstravagantno i troše novac koji nemaju, što im donosi finansijske probleme. Često imaju veliku porodicu, vole da uživaju u porocima i uopšteno već u srednjem dobu imaju probleme sa zdravljem. U njihovom domu dobrodošli su plavi tonovi i drvo kako bi se pojačao povoljan, a smanjio negativan uticaj broja. U životu treba da se potrude da budu racionalni i praktični, a u zdravlju održavati primerenu težinu i proveravaju stanje srca i hormone.

Broj četiri

Ovaj broj doma predstavlja komplikovano mesto za život jer je simbol konflikta – dve suprotstavljene sile od kojih se jedna bori za stabilnost, a druga za promenu. U ovom domu uvek se nešto renovira, menja ili kupuje, on kao da živi sopstveni život kao i ukućani. Ujedno broj četiri donosi svojim stanarima svojevrsnu osećajnost, empatiju i duhovnost, pa zrače velikom harizmom. Sukobi temperamenata u njoj su vrlo česti. Ovaj broj doma definitivno nije za one krhke i plašljive, već ljude koji su navikli da funkcionišu pod stresom i ispod nežnije spoljašnjosti imaju veliku unutrašnju snagu. Važno je da odrede prioritete u svom životu i ne zanemaruju ljude kojima je istinski stalo do njih. Da bi se smanjio negativan, a podstakao pozitivan uticaj, u domu je dobro imati puno sveća, cveća i ukrasa od stakla. Ukućani treba da paze na migrene, depresivne misli i probleme s kičmom.

Broj pet

Ovaj broj simbolizuje harmoniju, povoljne misli i emocije. U ovoj je kući izražena društvenost, nju posećuju, razmenjuju informacije i tračeve i puna je smeha. Solidarnost i stabilnost su glavni povoljni uticaji broja pet, a ukućani kuće obično su uspešni i privatno, a u srednjem i kasnijem dobu i u poslovnom životu. Oni svoju sreću grade polako i s ciljem, ali sve prepreke mogu da prevale ako se fokusiraju na uporan rad. Loš aspekt broja je nepažljivost, na primer zaboravljanje ključeva, gašenja peći, pegle i sličnih stvari, što rezultira čestim privremenim neprijatnostima. Dobar dodatak koji će pojačati pozitivan, a umanjiti negativan uticaj su predmeti od metala. Od zdravstvenih neprijatnosti, ukućanima najviše preti povišen pritisak i problemi s čestim infekcijama uha, grla i nosa.

Broj šest

Ovaj broj simbolizuje odlučnost, čvrsti stav i krajnost. U njoj je ili skladno mesto izrazite tišine, ili haotičan dom s puno vike i stalnih promena. Jednako tako, ona može da bude dom intenzivnog razdora i odbojnosti među ukućanima, ili pak intenzivne strastvene ljubavi i iskrene povezanosti. Pomalo magičan, broj šest deluje tako da iz ljudi izvlači krajnje emocije, a dobro deluje na učenje novih stvari i posvećenost hobijima poput kuvanja, fotografiranja, bavljenja računarima ili majstorijama. U ovom domu ljudi su izrazito kreativni. Da bi pojačali pozitivan, a umanjili negativan uticaj broja dobre su žute i svjetlo zelene nijanse, kao i stvaranje velikog udobnog dnevnog boravka za okupljanje. Ukućani treba da pripaze na zdravlje zubi i kosti.

Broj sedam

Ovaj broj simbol je sanjarenja, mašte i bunta. Tako sedmica priziva puno duhovnosti svojim ukućanima, ali i osećajnosti i ranjivosti. Ponekad će ukućani imati problema s odvajanjem stvarnosti od mašte pa će se isticati svojim stavovima koji se ne uklapaju u mišljenje većine. Prema nekim tumačenjima, upravo se u domovima pod ovim brojem najčešće događaju paranormalne prikaze i druge neobjašnjive stvari. Ljudi koji žive u njoj često se bave nekom umetničkom profesijom, imaju kućne ljubimce i veliki su perfekcionisti. Zaljubljive su prirode, a često ostvaruju strastvene, ali konflikte odnose. U poslu im je sreća vrlo promenjiva. Treba da se klone preterivanja s alkoholom, duvanom i uopšteno svim vrstama poroka. Dobro je dom opremiti brojnim detaljima u ljubičastoj boji koja će smanjiti negativan, a pojačati pozitivan uticaj broja.

Broj osam

Ovaj broj simbol je poštovanja, stabilnosti i snage. Ukućanima donosi dobar ugled, autoritet, pa čak i slavu, ali i veliku odgovornost koju često imaju prema drugima. Trude se da svima ugode, ali s merom koja ne ugrožava njihovu dobrobit i to je nešto što nauče tek u srednjem životnom dobu. Zbog toga mlađi ukućani znaju da budu nesrećni, ali to je kratkog veka. Broj osam donosi i poštovanje prema tradicionalnim vrednostima – porodici, prijateljstvu, radu, ljubavi… Uprkos svojoj stabilnosti, u ovom domu su nužni česte popravke i ukućani koji ga dobro održavaju, inače može doći do problema. Enterijer je često u tamnim bojama, a za pojačavanje pozitivnog uticaja dobro je uneti u dom puno detalja i ukrasa, poput slika i ogledala. Najveći zdravstveni problem je loš imunitet i česte prehlade i upale bešike, piše24sata.hr.

Broj devet

Ovaj broj simbol je velikih podela, što se odražava i na fizički izgled doma s puno soba, različitim uređenjem u svakoj sobi i puno različitih temperamenata koji žive pod istim krovom. Ljudima koji u njemu žive obično ne nedostaje inicijative u životu, oni znaju šta žele i direktno se trude da to i ostvare. Mogu na tom putu da pribegnu raznim lukavstvima i prevarama, jer oni imaju jedno vrlo posebno shvatanje ljudskog morala. Ipak, to ne znači da su loši, već neverovatno snalažljivi. U poslu su obično vrlo uspešni, a u kućnoj atmosferi često napeti. Ipak, oni su naviknuti da žive pod stresom pa bi im u drugačijim okolnostima bilo dosadno. U kući često znaju da se pojavljuju problemi s grejanjem, vlagom i toplom vodom. Ukućani treba da se pripaze ljubavnih problema koji im mogu doneti depresiju, a inače su dobrog zdravlja. Da bi pojačali dobar, a smanjili loš uticaj broja dobro je celu kuću povezati u jedinstvenu celinu sa belim zidovima i detaljima svuda.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.