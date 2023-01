Znate li da čaše nikada ne bi trebalo da držite naopačke? Postoji vrlo važan razlog za to

Iako većina ljudi svoje čaše drži naopačke na policama ili u ormarićima, jedan stručnjak na TikToku otkrio je da je to zapravo sasvim pogrešno i da ozbiljno šteti kvalitete i čvrstoći vaših čaša.

Na TikTok profilu @bs.hidden.secrets objavljen je video u kojem je objašnjena nauka iza čuvanja čaša naopako. Otkrivajući koliko to može biti opasno, ljudi su upozoreni da promene naviku ređanja čaša na ovaj način.

“Ivica čaše je najkrhkiji deo. Kad ga stavite naopačke, nosi težinu cele čaše“, objasnio je u videu pa dodao da to znači da će s vremenom postojati veća verovatnoća da će se staklo razbiti.

To je potvrdila još jedna ekspertkinja, Kaja Vagner, za The Sun. „Neke čaše za piće imaju vrlo osetljivu ivicu koja nije napravljena da izdrži celu težinu čaše“, upozorila je. “Ako je to slučaj, nemojte čaše okretati naopako, jer će to dovesti do preteranog pritiska na rub i na kraju može razbiti čaše.“

Međutim, takođe je ukazala na razloge zbog kojih bi neka domaćinstva mogla da se odluče za metodu okrenutu naopako, kao što je sprečavanje taloženja prašine u čašama, kao i osiguravanje da čaše u ormarićima ne postanu novi dom za bube.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.