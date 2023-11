Znate li da radijatori imaju ovu skrivenu funkciju: Pripremite ih za zimu i smanjićete račune za struju

Mnogi od nas se pitaju kako da uštede na grejanju stana

Zimi se moraju poštovati dva pravila. Pre svega, često provetravajte stan, ali na kratko, naravno jer prostorije neće gubiti toplotu koju stvara radijator. Drugo, trebalo bi da isključite radijatore tokom provetravanja stana. Tada termostat neće početi da koristi više energije za regulisanje sobne temperature.

Važna funkcija termokape

Malo ljudi shvata da brojevi na termokapi radijatora imaju određeno značenje. Radijatori dostupni na tržištu opremljeni su termostatima sa skalom od 0 do 5. Svaki od brojeva simbolizuje temperaturu na koju će se stan zagrejati nakon odgovarajućeg podešavanja. Rezime je sledeći:

Cifra 0 – grejač održava temperaturu od 6-8 stepeni C u prostoriji

1 – biće temperatura od 12-13 stepeni C u prostoriji

2 – temperatura oko 15 stepeni C

3 – temperatura na nivou od 18-20 stepeni C.

4 – temperatura na nivou od 22-24 stepena C.

5 – temperatura čak 28 stepeni C

Podešavanje radijatora na 5 ne znači da će se soba brže zagrejati. U stvari, u stanu će biti samo suvlji vazduh i veći račun za struju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.