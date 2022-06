Znate li koliko se često pere posteljina tokom leta? Iznenadićete se

S vremenom se, a posebno tokom toplijeg perioda, na posteljini nastane bakterije, pa čak i grinje ako se ne pere redovno. Stručnjak Rajan Taker iz Mattress Next Day kaže da bi posteljinu trebalo da perete nakon nedelju do najviše dve dana, kako bi se sprečilo nakupljanje mrtvih ćelija i bakterija.

Kako piše Express, posteljina nisu njen jedini deo kreveta koji treba prati redovno već otprilike jednom mesečno treba oprati i jorgani, kao i zaštite za dušeke, a ponekad i naddušeci.

– Neki ljudi pitaju da li je uredu menjati posteljinu jednom mesečno. Ako ne spavate na dušeku svaki dan, možda možete pranje da rastegnete na svake dve ili tri nedelje, ali to bi trebalo da bude maksimalno vreme između dva pranja – objasnio je stručnjak.

On ističe da i godišnja doba utiču na to koliko se često posteljina treba prati. Naime, tokom leta se znojimo mnogo više nego u zimskim mesecima pa kaže da bi, ako vam je posteljina ujutru vlažna od znoja, bilo dobro da ih odmah operete i osušite za sledeću noć. Osim toga, kako kaže, to vam može pomoći i da se bolje naspavate.

– Neka medicinska stanja zahtevaju da krevet bude čist koliko god može, bez bakterija ili prašine koje bi izazivale alergije. Ako patite od bolesti kože poput ekcema, psorijaze ili respiratornog stanja kao što je astma, prašina i bakterije ih mogu pogoršati – dodao je.

Takođe, ističe i da, kada stavljate posteljinu u veš mašinu, pripazite na temperaturu. Kada perete posteljinu, trebalo bi da je perete na 60 stepeni i na dugo pranje, kako biste uklonili znoj, prašinu i slično. Možete prati i na nižoj temperaturi, ali, ističe, tada možda i nećete efikasno ubiti sve bakterije i ukloniti svu prljavštinu.

