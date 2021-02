11 pravila KAMA SUTRE za žene: Intimna sreća leži u ovome!

Ova pravila će vam pomoći da ostvarite bolji odnos sa svojim čovekom

11 pravila zapisanih u KAMASUTRI za žene:

1. Krivica

Žena ima takvu osobinu da nađe krivca za svaku situaciju koja na kraju ispadne loša. Taj krivac je često muškarac. Za muškarca je jednosavno nepodnošljivo da ga žena satera u ćošak rečima: „Ti si glavni krivac“. Molim vas ne zaboravite: Vaš muškarac je ljudsko biće i kao i svi ljudi može da pogreši, nije bog. Sad napravite razliku: možete da razgovarate o grešci ili optužite čoveka. Izbor je na vama.

2. Lepa odeća

Ovo ste već čuli milion puta. Ali budite iskrene prema sebi: da li se kod kuće oblačite bolje od izlazka u grad? NE! Mudrac Vatsjajana kaže da ako žena nije lepo odevena, muškarac podsvesno oseća da je moguće da ne voli tu ženu.

Zapamtite, žene svoju lepotu pokazuju kroz odeću!

3. Ženska moć je u kosi

Upamtite da muškarac uvek podsvesno gleda kako je sređena kosa kod žene. Da li je oprana? Uvijena? Puštena? Muškarac prvo gleda u žensku kosu, a tek onda u telo.

4. Tvoj čovek je najbolji. UVEK.

Ovo je psihologija muškarca. Važno mu je da čuje da je najbolji, upravo od supruge. Nikad ne štedite na pohvalama svom muškarcu. Ovo zapamtite kao mantru: „Moj muž je najbolji.“Kad ovo izgovorite svom mužu, on oseća entuzijazam, energija raste. Zapamtite: vaš čovek može biti jak, može biti slab, sve je to relativno! Ne razmišljajte o durgom muškarcu, morate razmišljati ovako: „Moj je najbolji.“ I on će zaista to i biti.

5. Humor spasava svet

Ovako se stvara mir u porodici. Naučite kako da se šalite sa svojim mužem. Svaka osoba voli da se smeje. Muškarac će ceniti ženu koja ume da opusti atmosferu osmehom, šalom.

6. Nemoj nikad da svog muža porediš sa drugim čovekom.

Muškarac nikad ne želi da deli svoju ženu sa drugim. Zbog toga i vi svoju energiju usmerite samo na svog muža. Ako se divite drugom čoveku, pa makar to bio i vaš otac, energija će otići drugom muškarcu.

7. Ljutnja ubija lepotu

Čak i najlepša žena gubi svoj šarm u besu. Šta se dešava sa ženom u trenutku besa? Njeni ženski hormoni se smanjuju, a muški povećavaju, jer je bes manifestacija čistog testosterona. Naučite da svoju ljutnju pretočite u suze. Suze nam pomažu da savladamo emocije, a nijedan mušakrac ne ostaje ravnodušan na ženske suze.

8. Kuvajte ukusnu hranu s ljubavlju

„Put do muškog srca ide kroz stomak“. Muškarac uvek očekuje da ga žena nahrani lepom hranom. Hrana i ljubav imaju mnogo toga zajedničkog. Hrana nam pomaže da promenimo svest, a mudre žene su hranu uvek koristile na taj način. Zapamtite: ako se vaš muž počne hraniti van kuće, može se desiti da se i zaljubi van kuće.

9. Nemojte siliti

Nemojte nikad pritiskati svog muškarca. To će ga samo odvojiti od vas, prisiliti ga da se brani.

10. Sve je u brizi

Žena treba da dobro brine o kući i porodici u kojoj živi. Muškarac će uvek hteti da bude u zdravoj kući.

11. Osmeh

Kad se muškarac vrati svojoj kući on očekuje dve stvari: osmeh kod svoje žene i osmeh kod svoje dece. To su dve stvari koje će mu dati snagu.

