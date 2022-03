12 stvari koje žene nose, a muškarci jednostavno obožavaju da ih vide na njima

Za početak odmah moramo napisati sledeće: čvrsto verujemo da bi i muškarci i žene trebalo da nose ono što žele i u čemu se osećaju najbolje! Ali, istovremeno, ako se najbolje osećate kad odaberete odeću za koju znate da se veoma dopada osobi koju najviše na svetu volite ili na koju ste bacili oko – hej, zašto da ne?!

Šta bi to trebalo da obučete danas, sutra ili u bilo koje vreme, ako želite da ga naterate da vas poželi? Raznolika grupa muškaraca otkrila najneverovatnije, najlepše, najzamamnije stvari koje su ikada videli na ženi u stvarnom životu.

Njihovi odgovori bili su i utešni i rasvjetljujući i dokazali su sve što žena uglavnom treba da uradi jeste da nosi ono u čemu se oseća dobro. Ako se pitate šta obući, evo 12 jednostavnih ideja za odevnu kombinaciju na osnovu onoga što muškarci najviše vole da vide na vama…

1. Sve što otkriva donji deo leđa

„Imala je sarong vezan oko vrata. Pokrivao joj je prednju stranu, ali je straga pokazivao sve od ramena do… Ne znam kako bih to nazvao. Dekoltea na zadnjici? Očaravajuće, ali tako ležerno glamurozno. Nisam mogao jasno da razmišljam dok je bila u mojoj blizini, čak ni kad je bila udaljena 10 metara.“

2. Njegova stara majica

„Zapravo sam shvatio da sam zaljubljen u djevojku samo zato što je stajala u mojoj kupaonici odjevena u jednu od mojih iznošenih, starih majica i ništa više.“

3. Farmere koje vam baš savršeno pristaju

„Ovo zvuči dosadno, ali kada se moja devojka pojavila na našem drugom sastanku u farmerkama, bila je to ozbiljna promena. Video sam je obučenu u suknju, ali farmerke su se činile kao da je stigla do sledećeg nivoa na kom bismo mogli da se osećamo prijatno zajedno. Njena zadnjica izgledala je sjajno u njima.“

4. Džemper haljina

„Pretvaram se u puzavca oko devojke u džemper haljini. Samo želim da je dodirnem i mazim se sa njom, a izgleda tako mekano i toplo i ispunjeno oblinama. Devojka u mojoj firmi je nosila jednu s čizmama do kolena i bilo je možda tek par centimetara vidljive kože bedara između čizama i donjeg dela suknje, i skoro sam poludeo. Bio je to težak dan za moj fokus.“

5. Venčanica

„Haljina je izgledala neverovatno, naravno, ali kad sam je video, pogodilo me: stvarno radimo ovo. Obećava mi se zauvek. Ova predivna žena je ovako obučena kako bi se udala za mene! Kako se to dogodilo? Preplavile su me emocije, u najmanju ruku. Da, bio sam ‘taj tip’ koji je odjednom plakao.“

6. Vatreni poi

„Najzamamniji izgled koji sam ikada video definitivno je bilo kad je bila gola, a u ruci je imala samo par vatrenih poija. Bila je to jedna od najlepših stvari koje sam ikada ugledao.“

7. Predimenzionirana dukserica

„Moja devojka nosila je takvu pre nekoliko dana i izgledala je slađe od kutije sa psićima.“

8. Klasična mala crna haljina

„Imali smo prazničnu zabavu u kancelariji i jedna od koleginica pojavila se u jednostavnoj crnoj haljini i oduševila sve. Izgledala je zaista sjajno u njoj, ali evo u čemu je stvar: to je bila samo obična, crna haljina napravljena od… materijala za majice. Nije bila ni pripijena, ni superkratka ili tako nešto. Ali uvek se pojavljivala na poslu u zaista utilitarističkoj odeći pa smo svi bili začuđeni da je uopšte imala haljinu u svom ormaru. Bilo je lepo videti njenu drugu stranu.“

9. Jednodelni kupaći kostim

„Moja supruga bila je toliko nesigurna u svoj izgled mesecima i mesecima nakon što smo dobili sina, premda sam joj stalno govorio koliko mi je lepa. Skoro dana kasnije bili smo na plaži, a ona je obukla kupaći kostim i to me toliko obradovalo kad sam vidro – ne zbog njenog tela, nego zato što je opet izgledala tako opušteno i dobro sa sobom. Bio je to lep jednodelni komad koji je imala godinama, ali tog dana bio je nešto posebno. Jednostavno je ponovo bila tako srećna u svom telu i bilo je predivna.“

10. Topovi ili bluze koje otkrivaju ramena i ključnu kost

„Ne majice s rupama izrezanim na ramenima, nego one gde dio vrata izgleda kao da je ispružen i pokazuje ramena i ključnu kost… kako god se one zvale. Predivne su.“

11. Boho šik , ili kakva god da je vaša verzija odeće ‘boginje’

„Video sam ‘boginju’ jednom na festivalu kako je nosila bodi s naramenicama koja je bila neka vrsta industrijala i gotike. Bila je neverovatna. Želeo sam da je oženim.“

12. Top bez rukava i bez leđa

„Devojka s kojom sam izgubio nevinost nosila je sjajni top bez rukava i leđa, crne pantalone s rajsferšlusom na leđima i visoke štikle. Nešto je u svim tim stvarima išlo zajedno na neverovatan način – činilo mi se kao da je skoro pokazala više svoje telo u toj odjeći nego kad smo bili goli.“

