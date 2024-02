13 znakova da je žena izuzetno sebična – sigurno ne želite takvu vezu

Uz minimalnu brigu za druge, pokušava preuzeti kontrolu i diktirati uslove života onih oko nje. Ona će hteti da kontroli[e sve što radite ako je doista sebična, a može započinjati rasprave oko sitnica kako bi stekla kontrolu.

Sebičnost je ‘otrovna’, ali uobičajena osobina ličnosti. Sebična žena može naštetiti mentalnom blagostanju, a ujedno ugroziti stabilnost veze. Ako možete prepoznati kada je žena sebična, to će vam omogućiti da ispravite situaciju i održite svoju vezu.

Evo 13 uobičajenih znakova da je ona sebična žena:

1. Sama je sebi na uvek na prvom mestu

Iako osećaj sopstvene važnosti nije pogrešan, ako je usredsređena isključivo na sebe i svoje potrebe smatra glavnim prioritetom, mogla bi u određenoj meri biti sebična. Još jedan klasičan znak sebičnosti je kada provodi puno vremena pričajući o svojim interesima, strastima, ambicijama i hobijima ne mareći za bilo što što se tiče vas. Ako je zabrinuta samo za sebe verovatno neće biti zabrinuta za druge i njihove osećaje. Ako nikad ne prestaje pričati o sebi, možda imate sebičnog partnera.

2. Olako govori uvredljive stvari

Ako je devojka zabrinuta samo za sebe i nije je briga za to kako se osećate, može bez oklevanja reći nešto okrutno. Ako vam uvek govori štetne stvari, to je verovatno zato što ne mari za vaše osećaje. Možda čak spomene mogućnost rastanka s vama kad se najmanje nadate. To je zato što želi da preuzme kontrolu nad vašim emocijama, a spominjanje tako teške teme zateći će vas nespremnog i ostaviti u nedoumici što reći. Ne zanimaju je vaši osećaji. Njoj je jedino stalo do preuzimanja kontrole nad odnosom i posedovanja moći.

3. Diktira svaki aspekt vašeg života

Kontrola i narcisoidne sklonosti uobičajeni su znakovi sebične žene. Sebičnoj osobi prvenstveno je stalo do toga da njen život ima najbolji ishod za nju. Uz minimalnu brigu za druge, pokušava preuzeti kontrolu i diktirati uslove života ljudi oko nje. Ona će hteti kontrolisati sve što radite ako je doista sebična. Ne želi da izađeš s prijateljima ili čak odeš na putovanje kojem se veseliš. Želi imati konačnu reč o svemu u životu i ne želi učiniti ništa što joj ne koristi. Ona bi čak mogla započinjati rasprave oko sitnica kako bi stekla kontrolu.

4. Ne ceni vaše mišljenje ili savete

Nije dobar pokazatelj ako ona uvek kuje planove i nikada ne pita što želite da učinite. Možda je ne zanima šta želite postići, zbog čega se dogovara bez prethodnog savetovanja s vama. Ovo obično ne završava samo smišljanjem planova. Sebične žene mogu verovati da je njihova vlastita savest jedino mišljenje koje je važno kada su u pitanju važne odluke. Ako primetite dosledan obrazac po kojem donosi mnogo važnih odluka, a da ne dođe k vama po bilo kakav oblik mišljenja ili saveta, to može biti znak da je sebična i da ne ceni vašu prisutnost u svom životu.

5. Kompromis nije u njenom rečniku

Sebičnim ženama je teško gledati na situacije iz perspektive koja nije njihova. Često samo zamišljaju put koji je formulisan u njihovim glavama i nikada ne mogu pronaći zajednički jezik s različitim mišljenjima. Kao takva, sebična žena retko će ikada pristati na kompromis i učiniti nešto isključivo zbog nekog drugog. To bi se moglo očitavati u njenim svakodnevnim interakcijama s drugima u njenom društvenom krugu. Ako ona nikada ne želi raditi nešto što vi želite, nikada se ne želi sastati ili komunicirati s vašim prijateljima, ne traži vaše mišljenje o planiranju putovanja, onda je možda sebična, prenosi 24sata.hr.

6. Uvek ima nešto da prigovori

Sebična osoba uvek pazi na sebe, pa kad ne ide kako treba, gunđa. Oni jednostavno nisu zadovoljni svime što im život pruži ako im to ne koristi. Sebični pojedinci uživaju u kuknjavi jer veruju da se život vrti oko njih. Čini se da im ne smeta to što njihovo cviljenje iritira druge. Moraju se čuti njihove brige. Sebičnoj devojci će biti teško da učestvuje u sreći drugih bez žaljenja na sopstveni život. Ako devojka konstantno pronalazi stvari zbog kojih će se uznemiriti, verovatno je sebična.

7. Gruba je prema drugima

Sebične žene mogu postati zaokupljene sobom i teško im je da razmotre kako njihove reči ili postupci mogu uticati na osećaje drugih. Ako se prema svima ponaša neprimereno i ima nepristojan stav, onda to znači da je ne brine kako se drugi osećaju. To se takođe može videti ako je njen društveni krug sumoran bez vas. Imaju malo prijatelja jer nemaju vremena za druge. Ako nema puno prijatelja, moguće je da se ne trudi s njima jer ne vidi smisao, ako žele biti prijatelji s njom, drugi se moraju potruditi.

8. Ne poštuje i ne ceni vaše osećaje

Ako ona retko razmišlja o tome kako se osećate ili vas u najmanju ruku ne pokušava oraspoložiti kad ste uzrujani, mogla bi biti sebična. Može pokazivati potpuno zanemarivanje emocija ili osećaja. Trebali biste se zabrinuti ako joj nije stalo dok prolazite kroz teško razdoblje. Na kraju krajeva, trebali biste jedno drugome pružati podršku u svim situacijama u predanoj vezi.

9. Često kasni, ali ne nudi objašnjenje

Ako uvek kasni, to je najverovatnije zato što ne ceni tuđe vreme. Kada je odnos u pitanju, osoba kojoj je stalo do drugih biće tačna. Verovatno je uvek čekate dok ste s prijateljima ili porodicom jer vas ne poštuje. Možda čak daje objašnjenja za svoje kašnjenje, ali znate da ona nisu istinita. Ovo je klasičan simptom sebičnosti i trebali biste joj reći da nije prihvatljivo da vas tera da čekate.

10. Nikada se ne izvinjava i ne priznaje svoje pogreške

Jedan od najčešćih znakova žene koja je sebična je ako se nikad ne izvine kada pogreši. Sebični pojedinci mogu biti vrlo vešti u igranju igre okrivljavanja i retko preuzimaju trunke odgovornosti. U svom svetu, ona nikada ne greši. Sebična žena uvek će naći izgovore, razloge i opravdanja za svoje postupke čak i ako vas to jako povređuje. Kada devojka svo vreme insistira na tome da dokazuje da je u pravu, verovatno je da veruje da je superiornija od svih ostalih.

11. Nimalo se ne zanima za tebe

Ako se nalazite u poziciji u kojoj se gotovo osećate kao da je morate moliti da posluša vaše strasti i hobije, onda to može značiti da joj niste prioritet i da je zanimaju samo stvari u njenom životu. U svakoj zdravoj vezi trebali biste u najmanju ruku obratiti pažnju na partnerove strasti. Sebična žena neće se moći istinski zanimati za vaš život.

12. Stalno pokušava da bude u centru pažnje

Sebična žena ima potrebu da bude u središtu pažnje svakog društvenog okupljanja. Ona uživa u svetlu reflektora i naći će načina da započne bilo kakav razgovor o sebi. To može proizići iz narcisoidnog uverenja da su njezini problemi i interesi važniji od drugih. Sebična žena ne libi da se hvali i može govoriti o sebi čak i ako to podrazumeva da će odvratiti pažnju od vas ili drugih ljudi.

13. Ima naviku da ponižava druge kako bi izgledala bolje

Pripazite na partnerku ako omalovažava druge kako bi se osećala bolje. Sebična osoba ne želi da se drugi osećaju bolje od nje. Zato je spremna na sve kako bi se osećala bolje, čak i ako to uključuje omalovažavanje nekog. Tvrdiće da drugi nisu inteligentni kao ona, pa čak i da je privlačnija od njih, piše loveconnection.

