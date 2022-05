20 šašavih misli koje su ženama pale napamet tokom seksa

Jednostavno se zavališ i uživaš u seksu? Da, to je uglavnom lakše reći nego učiniti

Dobar seks je super stvar i teško da postoji bolji osećaj od negovog kraja. Al’ ponekad nije baš tako lako i jednostavno se isključiti i potpuno prepustiti isključivo činu.

Naročito nije lako isključiti mozak. On tada može da vrti misli koje nemaju veze sa vrućom situacijom, nego sa potpuno levim, drugim stvarima.Nema to veze ni sa onim čuvenim štrikanjem, to ima veze sa opuštanjem.

Evo nekoliko misli koje su mnoge žene verovatno imale za vreme seksa…

1. To je to za predigru?!

2. OK, moram se koncentrisati. Možda bi ovo mogao biti najbolji seks u životu.

3. Kad će prestati govoriti prljavo? Samo ćuti, molim te, ne ide ti dobro!

4. Užas, je li moja vagina upravo glasno ispustila vazduh?

5. Ovo neće biti najbolja noć u mom životu.

6. Čekaj, ako samo malo pomaknem njegovu ruku ulevo…

7. Tačno! Da, samo tako! Ne mijenjaj ništa! Tako sam blizu!

8. Prokletstvo. Pomerio se kad je bilo najbolje. Zbogom orgazmu.

9. Mrzim tu sliku koja tamo visi!

10. Jao, otpašće mi noge. Bilo bi dobro da promenimo položaj.

11. Šta je moj kolega zapravo mislio s današnjim e-mailom? Jesam li uradila nešto pogrešno? Svejedno. Koncentracija!

12. U redu je ova promena položaja. Da čekam? Šta bi to trebalo da bude? Noga iznad ili ispod? Ha?

13. Prijateljica ovo hvali kao najbolji položaj. Zašto, zaboga?

14. Ovo je sigurno video u porniću i misli da je urnebesno…

15. Hmmm, nisam smela oprati kosu pre, sad je sigurno skroz raščupana. Ako sam je danas oprala, onda je moram opet oprati u utorak. Ali u ponedjeljak uveče idem u pozorište. Ali ako je operem u ponedeljak, onda… Nema veze. Koncentracija.

16. Hoće li se uvrediti ako sebi malo pomognem prstima?

17. Valjda sam obrijala donji deo nogu.

18. Stvarno moram raščistiti noćni ormarić pre nego što moja mama dođe u posetu ili, još gore, njegova majka.

19. O, mrak. Ciljana upotreba seksualnih igračaka. Neko zna šta radi.

20. Zamisli počne zemljotres.

