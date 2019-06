3 osobine uspešnih žena, imate li ih vi?

Kada pogledate uspešne ljude oko vas, one koji su vam uzor, primetićete da imaju mnogo toga zajedničkog. Sve uspešne žene isijavaju samopouzdanje. osećate da možete da imate poverenja u njih i vrlo je očigledno da imaju jasan stav kuda idu i šta žele u životu, pa se prirodno postavlja pitanje kako to rade i koje to osobine doprinose njihovom uspehu, piše B92.

Donosimo vam 3 osobine koje su obeležje svake uspešne žene.

Neustrašivost

Uspešni ljudi nisu natprirodna bića. I oni su mnogo puta iskusili strah, ali nisu dopustili da ih on omete. Ključ uspeha je dobro poznavanje samog sebe i vladanje sobom, svojim mislima i postupcima. Ovo je „komandna ploča“ koju često zanemarimo u trenucima kada se bojimo.

Zato bismo trebalo da budemo objektivni posmatrači svojih misli, te da se pri prvoj pojavi misli koje nas iz straha ograničavaju zapitamo koje ćemo koristi imati ako istrajemo, odnosno koji nas to gubici očekuju ako odustanemo.

Imajte na umu da strah nestaje što više prolazimo kroz proces kojeg se bojimo. Na početku je neugodno, ali to ne bi smelo da bude faktor koji vas sprečava, jer će svaka iduća veština kojom ovladamo uticati na povećanje samopoštovanja.

Ne koristiti se lažima

Mark Tven je bio u pravu kada je rekao da je važno uvek govoriti istinu, jer tako neće biti potrebe da pamtimo sve što smo rekli. Istina osnažuje i oslobađa, dok je laganje destruktivno i po odnose i po samopouzdanje, jer dovodi u situacije koje su nelagodne, stresne i negativno utiču na fizičko zdravlje.

Govorenjem istine podižemo samopouzdanje i ljubav prema sebi, te čuvamo naš dragoceni integritet.

Držati se svojih odluka

Još je Stiv Džobs izjavio da je čista upornost ono što razdvaja uspešne preduzetnike od neuspešnih. Prosto je – bez obzira s koje pozicije su krenuli i kakve su bile početne okolnosti u njihovom životu, uspešni ljudi pokazuju veliku upornost.

Važno je imati na umu da nas svaki promašaj vodi bliže uspehu, te da odustajanje od stvari koje su nam važne nije opcija. A kada utvrdimo da neki zamišljeni način ne dovodi do realizacije cilja, samo je potrebno da promenimo način, ali da nam cilj ostane isti.

Uvek se može napraviti još jedan pokušaj više, jer talent u većini slučajeva nije presudan te sam, bez upornosti, ne može dovesti do uspeha. Na kraju, jako je bitno znati i ovo: uspešni ljudi slave svoje uspehe, bilo da li su to sitna slavlja poput kafe s prijateljima ili neke veće nagrade poput putovanja.