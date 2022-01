3 velike lekcije o ljubavi koje mnoge žene prekasno shvate

Ljubav je najlepša sila na svetu, u njoj je skrivena svaka tajna ljudskog srca, ali ponekad može biti i zaslepljujuća. Može nas i učiti važnim lekcijama koje su nam neophodne za sreću u životu, a neke od tih lekcija mogu biti teške i izazovne. Sve dok ih ne naučite, one se ponavljaju i stalno se nalazite u ciklusu istih nevolja. Evo koje 3 lekcije o ljubavi mnoge žene nauče prekasno:

1. Nikoga ne možete i ne treba da naterate da vas voli!

Sve što možete da uradite jeste da volite, a da li će neko vas voleti, to zavisi isključivo od druge osobe. Koliko god se trudili da volite neku osobu i pokazujete nežnost, to ne mora izazvati ista međusobna osećanja. Ali ovo nije kraj sveta! Mnoge žene prekasno shvate da ne treba da žrtvuju svoje vreme, emocije i energiju na osobe koje im ne uzvraćaju ljubav. Ako se nekome ne sviđate, to nije vaš problem, ne tražite odmah u sebi mane, ne kritikujte sebe i ne očajavajte. Ne možete nikoga naterati da vas voli i suprotno, ne možete vi nekoga voleti samo zato što on vas voli. Ako se trudite da postanete najbolja verzija sebe i iznova se razvijate, ovo ćete lakše osvestiti i prestaćete da se trudite da vas neko zavoli.

2. Svaka osoba pruža ljubav na svoj način, a ne onako kako mi očekujemo!

Svako izražava svoja osećanja na svoj način. Ne možete nekome reći i nametnuti kako da vas voli, jer ljubav je odraz čovekove duše. Naučite da prihvatite njegovu ljubav u njenoj pravoj suštini. Ne učite osobu da vas voli onako kako vi mislite da treba, neka vas voli autentićno i po planu sopstvene duše. Takođe, vama niko ne može pokazivati kako da nekoga volite, već ga volite u ritmu vlastitog srca.

3. Bezuslovna ljubav ne bi trebalo da bude samo prema drugima, već i prema sebi!

Ne možete znati da volite druge ako ne volite sebe. Ovo nije egoizam, već zdrava ljubav prema sebi. Prestanite da sebi postavljate stroge granice i uslove. Nemojte sebe kritikovati, osuđivati i kriviti za svaku sitnicu – pokažite prema sebi razumevanje, budite sebi najbolji prijatelj. Probudite pravu ljubav prema sebi, a onda će se čarobni prah širiti i na druge i znaćete kako da izgradite kvalitetan odnos sa drugima.

