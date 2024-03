7 zlatnih pravila žena sa visokim samopoštovanjem

Ovakvim žena ma se svi dive, njihovo samopouzdanje zrači, a njihova ličnost ostavlja bez daha. Zbog čega su ove žene uspešne i kako preskaču sve životne prepreke saznajte u nastavku.

One žive pridržavajući se ovih 7 pravila i uopšte im ne pada teško!

1. Neguju svoja znanja

Jake žene znaju svoju snagu, količinu znanja i sposobnosti, a tokom života, kako privatno tako i profesionalno, teže da postave sebe u situacije u kojima mogu da iskoriste svoje veštine. Fokusiraju se na ono u čemu su odlične, umesto da žale nad svojim slabostima, prenosi Sensa.

Takođe, one su svesne da nisu savršene, ali su svesne i da je sve to ljudski. One svaku grešku pretvore u korisno iskustvo i obavezno izvuku pouku.

2. Vežbaju samopouzdanje

Kad god im je potrebno malo ohrabrenja, bilo da je u pitanju poslovna prezentacija ili privatni sastanak, jake žene, za svaki slučaj, malo „vežbaju“ samopouzdanje. Reč je o afirmacijama ili vežbanju govora pred ogledalom i oblačenju odeće u kojoj se osećaju ženstveno i moćno, u kojoj se dopadaju same sebi kada pogledaju svoj odraz.

Jaka, uspešna žena zna koji ritual vežbanja treba da upotrebi, na taj način otkloni svaku nesigurnost i nastupi savršeno, profesionalno, besprekorno.

3. Uživaju u samoći

Makar sat vremena blažene tišine, samoće i odmora od napornih ljudi i zadataka, obavezna je kod uspešnih žena. One su svesne da je i umu i telu potreban odmor, zato neće dozvoliti da im bilo ko ukrade ovaj sat i naruši njihovu savršenu ravnotežu.

4. Ne zanima ih model moderne „savršene“ žene koji društvo nameće

Jake žene koje su sigurne u sebe nikada ne dozvoljavaju da im mediji ili društvo diktira kako treba da se ponašaju, oblače, izgledaju i slično. One nikad neće biti jezivo mršave samo zato što je u pitanju trend. Naprotiv, one su jake i uspešne, zato što su svesne sebe i sigurne u svoje životne izbore.

5. Ništa ne shvataju lično

Teške trenutke ove žene nikada ne izbegavaju iz vrlo prostog razloga – znaju da se ništa neće promeniti samo zato što ste odlučili da ignorišete negativna zbivanja u vašem životu i zato što u svemu vide pozitivnu stranu. One se ne utapaju u depresiju ili tugu, već se hrabro suočavaju sa istinom i odmah traže najbolje moguće rešenje.

Takođe, žene sa visokim samopoštovanjem su svesne da ne mogu da kontrolišu tuđe ponašanje i emocije, već samo svoje, i to im je jedino i važno.

6. Postavljaju ohrabrujuća pitanja

Još jedna odlika jakih, sigurnih žena jeste i javno postavljanje pitanja zbog kojih se osećaju kao bolja osoba i potezanje tema koje ih lično ispunjavaju. Takođe, one znaju da postavljanje pitanja samom sebi „Zašto ja“ ne znači apsolutno ništa.

7. Žele da poboljšaju svet

Prave žene će se uvek pitati kako mogu da iskoriste svoje sposobnosti, kako bi svet u kom žive učinile boljim mestom – nesebičnost je jedna od ključnih karakteristika ovih žena, jer znaju za šta su sposobne i žele to da podele sa svima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.