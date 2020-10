7 znakova da ste dobra majka

‘Znam da roditelji rade odličan posao kada im dete dolazi jer ima određene probleme. To znači da si osigurala sigurnu luku u koju dete dolazi kad mu treba pomoć’, objašnjava psihološkinja Nadin van der Linden.

Roditelji se često brinu odgajaju li dobro svoju decu i jesu li dobri roditelji. Moderne mame i tatke imaju više standarde dok svoju decu vode u odrasli život. Na tom putu vrlo je lako upasti u zamku i upoređivati se sa drugim roditeljima ili tražiti spoljne znakove svog uspeha.

Nadin van der Linden radi kao klinički psiholog i autorka je knjige „Tales from the Parenting Trenches: a clinical psychologist vs motherhood“(Priče o roditeljstvu i majčinstvu). Za portal Motherly objasnila je kako roditelji mogu znati jesu li na dobrom putu i koji su to pokazatelji i znakovi da si dobar roditelj.

DETE POKAZUJE RAZLIČITE EMOCIJE PRED TOBOM

Ponekad je detetu jako teško kad se nađe u vrlo emotivnom periodu. Možda ti se ponekad čini da nema potrebe da dete izražava sve svoje emocije pred tobom, ali sposobnost deteta da ti pokaže ljutnju, tugu ili strah je dobar znak, jer se oseća sigurno uz tebe.

„Jako me zabrinjava kada dete skriva svoje osećaje pred roditeljima. Često je to znak velikih problema u odnosu“. Pokušaj izbeći da se dete zatvara i ne ometaj izražavanje njegovih osećanja. Umesto toga, obrati pažnju kada se dete otvori, neguj tu praksu i budi zahvalna zbog toga.

„Videla sam kako si udarao u zid i da si bio jako ljut. A, ti si mi rekao da je to zato što ti tvoja sestra nije dopustila da se igraš“, ova rečenica govori tvom detetu da možeš podneti njegove osećaje i da razumeš njegovu perspektivu.

Znam da roditelji rade odličan posao kada im dete dolazi jer ima određene probleme. To znači da si osigurala sigurnu luku u koju dete dolazi kada mu treba pomoć.

Dobar način podsticanja ovoga je slušanje problema i širom otvorene ruke, bez obzira čini li ti se problem mali ili veliki. Tvoj odnos će biti otvoren za komunikaciju o stvarima koje su teške u životu.

DETE MOŽE RAZGOVARATI O SVOJIM MISLIMA I OSEĆANJIMA BEZ STRAHA OD OSUDE ILI KAZNE

Ovo je pozitivan znak prihvatanja otvorenog i fleksibilnog odnosa. Neki roditelji nesvesno ograničavaju komunikaciju sa svojim detetom kroz svoje ponašanje, kao što je preterano reagovanje na misli ili osećaje koji im se ne sviđaju ili one koje dovode u pitanje njegovo ponašanje kao roditelja.

Drugi roditelji su toliko krhki da ih deca ne žele opteretiti svojim mislima i osećanjima. Zabrinuta sam kad roditelj kaže: „Moje dete je moja stena“. Roditelji su stene, a deca to nikad ne bi trebala da budu. Možeš podržati misli i osećaje deteta bez obzira ko si ti.

Ako ti je potrebna dodatna podrška, učini to s odraslom osobom, ali ne s detetom.

TVOJA POVRATNA INFORMACIJA NIJE KRITIČKA I NE KATEGORIZUJE DETE

Dobri roditelji ne daju kritike o ponašanju i izbegavaju etikete poput „loš“, zločest”, „pohlepan“ i „lenj“. Ako je tvoje dete pojelo sve čokoladne keksiće pre nego ih je podelio s drugima, dobra mama će se usresrediti na ponašanje.

„Pojeo si sav keks bez deljenja. U našem domu važno je da deliš sa svojom sestrom i bratom. Kako misliš da bi se mogao iskupiti svojoj porodici?“. Ovo je puno drugačije od rečenice: „Ti si pohlepna devojčica. Idi u svoju sobu“. A, i rezulatati ovakvog načina postupanja biće dijametralno suprotni.

PODSTIČEŠ DETETOVA INTERESOVANJA I TALENTE

Razvijanjem interesovanja i talenata dete razvija veštine i postiže rezultate. Možeš pozitivno angažovati decu kroz tinejdžerske i rane godine života. Divno je napredovati u nečemu što voliš.

Ponekad, vidim da roditelj upravlja detetovim interesom kako bi ispunio svoje snove i potrebe. Kada prisiliš dete da radi nešto zbog sopstvenih interesa, sve može poći naopako, čak i kada izgleda da sve ide dobro. Takvi postupci mogu učiniti da se dete oseća neuspešno.

Isto tako, ako ne uspe, a iza njega je narcistička roditeljska ambicija, deca nose teret razočaranog roditelja i sopstvenog razočaranja.

STVARAŠ GRANICE KAKO BI DETE BILO SIGURNO

Dobri roditelji usmeravaju ponašanje deteta postavljanjem granica i ograničenja. Deca bez granica i pravila često upadaju u nevolju ili su izgubljena. Granice pomažu da se osećaju voljeno i cenjeno, čak i ako ponekad ne vole te iste granice. One su im jednostavno neophodne.

Neki od primera dobro postavljenih granica su: rutina spavanja i pristojno izražavanje prema članovima porodice.

ISPRAVLJAŠ SVOJE GREŠKE

Biti u stanju popravljati odnos s detetom znak je dobrog roditelja. Ako vičeš i preterala si s reakcijom, vrlo je važno popraviti taj odnos. Razgovor s detetom može ti pomoći da rešiš situaciju, objašnjavajući da i ti ponekad trebaš pomoć oko svojih osećanja.

Iako je vrlo primamljivo tražiti znakove uspešnog roditeljstva u stvarima kao što su: nivo čitanja, jede li zdravu hranu, pobeđuje li u fudbalu i sl., uspešno roditeljstvo znači pružanje sigurne baze za tvoje dete. To stvara mesto iz kojeg dete može da napreduje. Sastoji se od trajne doživotne veze koja ne zavisi od eksternih rezultata, već od ljubavi, poštovanja i međusobne povezanosti bez ikakvih uslova.

To zapravo znači da si odličan roditelj!

