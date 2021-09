8 razloga zbog kojih žene varaju, broj 7 je naročito „opasan“

Žene se od detinjstva uče da: da budu „dobre devojčice“, „da se ponašaju kao dama“ i „da se smeju glasno i budu strpljive“.

Ali ženama u 21. veku je sada dozvoljeno da budu oštre, kažu NE, govore svoje mišljenje, postanu izvršne direktorke i uživaju u fizičkoj intimnosti. Žene su postale asertivnije, donose odluke i deluju u skladu sa svojim potrebama, željama i težnjama. Pregovaraju, sklapaju poslove, otvaraju sopstvene poslove i često je teško pratiti ih.

Nekim muškarcima se ova činjenica dopada, dok se drugi osećaju zastrašenim. Bez sumnje, ova promena je imala veliki uticaj na odnos muškaraca i žena, posebno na ponašanje žena.

Međutim, i dalje je činjenica da žene varaju ređe u odnosu na muškarce. Ali, kada žena vara, to obično čini zbog emocionalne bliskosti, dok muškarac to radi radi fizičkog zadovoljstva.

Donosimo vam osam razloga zašto će žena prevariti muškarca:

1. Nedostatak pažnje i intimnosti

Koliko možeš da pretrpiš bez ljubavi i pažnje pre nego što počneš da gledaš okolo? Neki će odustati za nekoliko dana, drugi mogu patiti i izdržati godinama. Međutim, od ovoga nema bekstva: ženama je potrebna nežnost, fizička bliskost, kao i emocionalna pažnja i briga.

Ako to ne dobijete od muža ili dečka, samo je pitanje vremena kada ćete svoj pogled usmeriti na nekog drugog. Na primer, brižan prijatelj, pažljiv momak koji će zadovoljiti vaše emocionalne potrebe. I ne morate čak ni da idete daleko: ljubavnika možete pronaći i na poslu i u teretani. Žene kojima se posvećuje malo pažnje, ne daju komplimenti, ne saosećaju, obično imaju emocionalne romanse. To ne znači da će veza biti platonska. Fizička intimnost će se dogoditi pre ili kasnije, ali ženama su na prvom mestu pažnja i empatija, koje nisu prisutne u njihovom odnosu sa mužem ili partnerom.

2. Osveta

Kada vas je neko prevario, mnogo boli i veoma je teško oprostiti. Oni koji su doživeli izdaju partnera iz prve ruke znaju koliko je to strašno. Zemlja vam izmiče ispod nogu, svet se raspada … Osećate se prevareno, uvređeno, ljuto, tužno, izgubljeno, poniženo. Povređuje samopoštovanje, bukvalno ubija. Onog trenutka kada saznate za izdaju vašeg partnera, počnete da se tresete, pokrijete znojem, u stomaku vam se nešto sklupča, a mučnina dođe u grlo.

Vaše telo, vaš um, vaše srce i duša su zgaženi. Naravno, sve ovo ne prolazi bez ostavljanja traga: raspoloženje, ponašanje, promena stava. Da ne spominjemo činjenicu da je verovati izdajniku vrlo teško. Kada su žene neverne, neke od njih misle da će se, ako se osvete, bol povući. Žele da učine da njihov partner oseti kroz šta su prošli. I tada počinju romanse sa strane. Žena naplaćuje izdaju.

Teška istina je da varanje ne rešava problem. Komunikacija, samopouzdanje, strast i romantika u vašem odnosu sa partnerom mnogo su bolje rešenje.

3. Nezadovoljstvo fizičkom intimnošću

Žene moraju da se osećaju dobrodošlo i da uživaju u fizičkoj intimnosti. Ako žena ima loš seks, ako se to dešava par puta godišnje, ako je intimnost lišena emocionalne komponente ili se dešava u stilu „bam-bam-hvala-doviđenja“, na kraju će možda izgubiti interesovanje za vezu i potražite dobru intimu na drugom mestu! Nezadovoljstvo u tom pogledu pre ili kasnije dovodi do ideje da je fizičko i emocionalno zadovoljstvo prilično lako postići sa drugom osobom.

4. Promena izgleda

Nakon povećanja grudi, implantacije zadnjice ili dramatičnog gubitka težine, samopouzdanje žene značajno raste. Naravno, muška pažnja dodatno je iskušenje. Potrebna je ogromna količina samokontrole da žena odbije ponudu koju je „nemoguće odbiti“.

Kada shvatite da vas drugi momci žele, može ćete biti euforične. To se dešava, i morate da zapamtite to. Međutim, budite oprezni, postupajte mudro i napravite listu prednosti i nedostataka varanja: šta dobijate, a šta gubite.

5. Finansijska nezavisnost

Kada ste finansijski zavisni od muža ili dečka, ne prepirate se previše, a pomisao na prekid veze deluje zastrašujuće. Strah od usamljenosti i finansijske nestabilnosti je ono što vas sputava.

Sada kada žene zarađuju svoj novac, uživaju u svom poslu i rade ga dobro, nema smisla da ostane u nesrećnoj vezi. Ovaj osećaj moći i nezavisnosti može se uporediti sa crvenim tepihom koji je za vas postavljen. I ovo je iskušenje: „Zašto ne prošetati njime?“

6. Nisko samopoštovanje

Kada niste sigurni u sebe, tražite potvrdu i odobrenje od drugih. To može biti u obliku fizičke, emocionalne ili intelektualne komunikacije sa strane.

Kada ne volite i ne cenite sebe, možete to projektovati na osobu s kojom imate odnos i verovati da ni ona ne voli ili ne cene vas. Činjenica je da vam je teško poverovati i prihvatiti njihovu bezuslovnu ljubav.

I dalje vam savetujemo da poradite na svom samopoštovanju: čitajte posebnu literaturu ili se obratite psihologu. Verujte mi, varanje ne samo da neće rešiti vaše probleme, već će, naprotiv, samo pogoršati.

7. Osećaj da ste potcenjeni

Kada je žena u vezi, voli da udovolji svom muškarcu. Priprema romantične večere, kupovina seksi veša, ljubavne reči i ljubavni dodir samo su neki od načina na koje možete izraziti svoju ljubav i zahvalnost svom partneru.

Ali šta se dešava kada ne čujete „Hvala, dušo“ i „Volim te“?

Dolaze praznici i rođendani, a vaš muškarac zaboravlja na njih ili daje nešto, kupljeno u žurbi na putu sa posla. Nećete ni čuti dobru reč!

Svako od nas ima granicu strpljenja, a kada se to postigne, možete zaključiti da vam je dosta. A to znači da ćete početi da se ponašate prema čoveku na isti način na koji on postupa prema vama. Objasnite svom partneru da ako sve dobro uzme zdravo za gotovo, situacija postaje „opasna“ i može vas izgubiti.

8. Dosada

Više ne nosi kolonjsku vodu koja vam se toliko dopala, odeća mu je zgužvana, umrljana ili kupljena tokom studentskih godina. Kad se čovek vrati kući sa posla (pod uslovom da ima posao), onda se od njega može čuti samo: „Šta ima za večeru?“ Kad vikend prođe, kaže da je umoran i da samo želi da se opusti kod kuće ili da izađe sa prijateljima na pivo i gleda fudbal. I tako – iz meseca u mesec, iz godine u godinu.

Rutina ubija strast, ubija odnose i ljubav. Zajedno ste i razdvojeni u isto vreme. Nemate o čemu da pričate. Ne pitate jedni druge ni o čemu i ne delite ništa. Osećate se emocionalno odvojeni od partnera.

A onda dolazi ovaj dan: počinjete ozbiljno razmišljati da bi se udvaranje radnog kolege moglo prihvatiti, ili čak početi maštati o ljubavnoj vezi sa strane. Bukvalno osećate slast ljubljenja drugog. Ovo je nešto što niste imali godinama …

Postoji mnogo načina za oživljavanje odnosa. Dosada je nešto što se može prevazići: malo truda i vaša veza se može spasiti. Glavna stvar je želja oba partnera.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.