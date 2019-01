Biće samo vaš! Žene, evo kako da smuvate bogataša

Lejdi Lara Asprej iz Londona bavi se ugovaranjem sastanaka između poznatih i bogatih i ima nekoliko saveta za one koje žele da „upecaju“ muškarca sa dubokim džepom.

S obzirom na to da je reč o bogatim, uglednim ljudima, jasno je da nema ni govora o sajtu gde bi mogli naći svoju ljubav – sve je mnogo diskretnije. Lejdi Lara lično upoznaje svakog člana, zapisuje njegove osobine, šta voli i ne voli i pronalazi odgovarajućeg partnera sličnih osobina – naravno, sa dubokim džepom.

Šta žena treba da radi da bi privukla bogatog muškarca? Evo vodiča lejdi Lare.

1. Ne trudite se previše

„Žene veruju da one ne treba da prilaze muškarcima, već da je to ‘obaveza’ momaka. Ipak, ne precenjujte samopouzdanje jačeg pola. Morate malo da ih ohrabrite“, savetuje lejdi.

2. Ne pozivajte ga na sastanak

„Treba da ga ohrabrite da vam priđe, ali ne i da ga pozovete na sastanak. Dakle, smejte se, koristite govor tela, svoje obrve, igrajte se kosom i ne držite noge prekrštene“.

3. Naučite da budete zabavne

„Bogataši su uglađeni i ljubazni, vrlo često dobro obrazovani, muškarci sa lepim manirima i vrlo često se oslanjaju na svoj šarm i humor. Kada malo bolje razmislite, razlika između dobrog i lošeg sastanka je samo u tome koliko vam je bilo zabavno. Zato, dame moraju da nauče da budu zabavne, ali ne vulgarne“.

4. Ne budite seksi

Ovo je, složićete se, pomalo neobičan savet. Ipak, lejdi Lara kaže da ako hoćete da zavedete bogataša, ne treba da budete seksi, već elegantne. „Ako idete na sastanak sa muškarcem koji ima dosta novca, izaberite eleganciju pre nego seksepil. To znači da ne treba da pokažete mnogo kože i da u ovom slučaju važi pravilo ‘manje je više’. Pametno izaberite odeću, ali ne preterujte – obucite se samo malo bolje nego što biste inače, nosite dobru torbu, maramu i pametno kombinujte boje“. Pogledajte OVDE kako da na prvom dejtu saznate da li je muškarac dobar u seksu.

5. Pokažite znanje

„Pokažite da ste načitani, informisani o aktuelnim dešavanjima i iznesite svoj stav o tome“, savetuje lejdi.

6. Ne nudite se da platite

„Na prva tri sastanka, muškarac bi trebalo da plati večeru. To je stvar dobrih manira – on vas je pozvao na sastanak. Možete se ponuditi da platite piće, ali on bi trebalo da snosi troškove večere“.

Ukoliko ste bacile oko na neku poznatu ličnost, lejdi Lara savetuje da se ne pravite da ne znate ko je, kao i da ne postavljate previše pitanja – „tretirajte ih kao ‘normalnu’ osobu“.

(Mondo)