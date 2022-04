Bogate Ruskinje uništavaju Chanel torbe: Nijedan brend nije vredan ljubavi prema domovini

Bogate Ruskinje snimaju se kako uništavaju svoje skupe Chanel torbice u znak protesta što im je njihov omiljeni brend zabranio nove kupovine.

Francuska luksuzna marka ne samo da se povukla iz Rusije, već je i zabranila prodaju bogatim Rusima. Zbog toga sada Ruskinje besno uzvraćaju na ono što smatraju „rusofobijom“ zabranjujući im da kupuju Chanel.

Voditeljka, PR agentkinja i glumica Marina Ermoškina (28) izrazila je ogorčenje što se u stranim Chanelovim radnjama od Ruskinja traži da potpišu obećanje da neće nositi ili prikazivati brend u Rusiji.

„Nijedan predmet ili marka nije vredan moje ljubavi prema domovini i mog samopoštovanja. Ja sam protiv rusofobije, i protiv sam brendova koji podržavaju rusofobiju. Ako posedovanje predmeta marke Chanel znači prodati svoju domovinu, onda mi Chanel ne treba“, govorila dok je sekla svoju torbu makazama.

Rekla je da je Chanel odlučio da ponizi njene sunarodnike i diskriminiše ih po nacionalnosti. Potom je dodala da to neće tolerisati.

I influenserka Katja Guseva također je rekla „ne“ Chanelu.

„Teraju me da potpišem ponižavajući dokument, teraju me da odbijem svoju domovinu u korist njihovog brenda. Ja sam protiv rusofobije i protiv segregacije po nacionalnosti. Da vam pokažem da sam ozbiljan, jednostavno ću iseći ovu torbu. Ne treba mi više. Zbogom, Chanel“, navela je.

Svojim pratiocima je poručila: „Mi Ruskinje smo predivne bez obzira imale ili ne Chanel – mi to znamo, Chanel to zna, ceo svet to zna.“

