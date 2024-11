Ceo život ste pogrešno koristile uloške sa krilcima: Nikada ne bi ste pogodile u čemu je caka

Na društvenim mrežama povremeno se pojave trikovi koji nas iznenade i nateraju da se zapitamo radimo li nešto pogrešno godinama – ili čak ceo život.

Ovog puta pažnju je privukao jednostavan, ali neočekivan savet za korišćenje higijenskih uložaka sa krilcima. Sve je krenulo kada je jedna žena podelila video u kojem je otkrila neobičnu funkciju papirića na krilcima, prenosi Mirror.

Čak i žene koje koriste uloške s krilcima tokom većeg dela svog života nisu bile svesne da papirnati pokrov s lepljivih krilaca može imati dodatnu ulogu. Mnogi jednostavno odbacuju papir nakon što ga skinu, no u videu korisnica društvene mreže X pokazuje da se taj papir može iskoristiti kako bi se krilca dodatno učvrstila i sprečila neželjena pomicanja uloška.

Oh😭😭🤦‍♀️.. so I’ve done it wrongly all my life ?? oh 😂😂 pic.twitter.com/QC5AJGll7W

— Hot girl teeh 💜🔥 (@SimpleTeeh) August 15, 2024