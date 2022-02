Čuli ste za razne vrste orgazama, ali ovaj je stvarno šašav

Jedna devojka je podelila svoje vrlo nesvakidašnje iskustvo

Sigurni smo da ste i čuli i doživeli razne situacije kada je seks u pitanju. I to nije ništa neobično. Iskustva su sasvim u redu i treba proći kroz što više njih. Ova devojka je iskusila posebno.

– Imam 37 godina i već 10 meseci sam u vezi sa dečkom. Imamo aktivan seksualni život i zaista se volimo. Ja to ne vidim kao problem, međutim, u poslednje vreme me, svaki put kada doživim orgazam, obuzme epizoda manijakalnog smejanja. Ovako nešto nisam iskusila nikada ranije to, ali, isto tako, nikada ranije nisam doživljavala ni ovako intenzivne orgazme – požalila se jedna nepoznata žena američkoj psihijatrici Pameli Stivenson Konoli, doktorki koja u kolumni u “The Guardianu” odgovara na pitanja o seksu.

Žena je, takođe, rekla da je njenom dečku ta pojava zabavna, ali i da mu otežava postizanje vrhunca i da misli da je sada zbunjen.

– Brinem da bi ovo mogao da postane problem – zaključila je žena i od Stivenson Konoli zatražila savet.

– Drago mi je da ovo ne vidite kao problem i ono što mogu da vas posavetujem jeste da svom dečku kažete da cenite orgazme koje sa njim doživljavate i da su oni očigledno toliko intenzivni da na njih reagujete na, za vas, nov način: spontanim smejanjem. Pobrinite se da on razume da vaš smeh nije povezan sa njim- odgovorila joj je psihijatrica.

Stivenson Konoli je zatim rekla i da se nauka nije baš bavila neuropsihološkim mehanizmima orgazma.

– Određene studije slučaja su navodile da su se neke osobe tokom, pre i posle orgazma smejale. Međutim, tu je bilo i plakanja, svraba, uriniranja, napada, glavobolja i drugih bolnih stanja – dodala je.

– Lekovi su pomogli onima koji su takve simptome pokazivali. Na sreću, vaš simptom vam istovremeno daje i smeh i orgazam. Smatrajte se srećnom! – zaključila je psihijatrica.

