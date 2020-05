Džaba se „lickate“: muškarcima ste najseksepilnije baš u ovom izdanju

Rezultati istraživanja pokazali su da su žene debelo u zabludi (ništa čudno?).

One jadne lome noge u štiklama, bacaju gomile novca na seksi donji veš, malaju svoja lica debelim nanosima šminke – sve zato da bi očarale muški pol, izazvale ljubopitstvo i žudnju.

Poražavajuće po takve žene: muškarcima su one daleko seksepilnije u pidžami nego u prozirnim gaćicama ili bez odeće!

Dakle, drage dame – džaba ste se krečile!

Žene, s druge strane, najviše vole da vide svog dragog u boksericama ili donjem vešu, a najmanje im se sviđa kada nosi fudbalski dres – baš se začudismo 😉

Skoro 37% muškaraca voli da vidi svoju dragu u pidžami – to mu je najseksepilnije, a 55% reklo je da im je to simpatično, dok 21% smatra da je kroj same pidžame na ženi privlačan.

Dakle, rang-lista odevnih predmeta po seksepilnosti:

pižame seksi donji veš spavaćica

Pa ipak, 22% smatra da ništa nije seksepilnije nego žena u njegovoj, muškoj – pidžami ili majici.

Samo 16% muškaraca izjavilo je da voli kada žena u krevetu nema ništa na sebi.

U ispitivanju je inače učestvovalo 1912 muškaraca i žena starijih od 18 godina.

