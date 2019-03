Enigma razrešena: zašto su ženama privlačniji zauzeti muškarci?

– Ja sam provalio zašto, zbog feromona: kada muškarac (zauzet) ima seksualne odnose, žene to privlaći, iako one to ne znaju, a kada si sam, ni 5 para ne daju, retko koja… To je činjenica.

Čak i ako muškarac nije nešto zgodan a ima redovnije odnose, pre će da privuče ženu nego onaj koji je sam i mnogo zgodniji, lepši…

Zato i pucaju mnogi brakovi, pogotovo oni koji vole da „šaraju“, bludnici – teško mogu da odole.

Ali da bi do toga došlo, da bi se feromoni širili, seks mora biti bez kondoma. (Rocknrollsores)

Napišite i Vi šta mislite o ovoj temi na Forumu Krstarice…