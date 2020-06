Evo kako ćete vratiti gustinu obrvama nakon godina i godina čupanja

Stručnjaci kažu da je moguće podstaći ponovni rast obrva nakon godina i godina čupanja, ali sve zavisi od toga koliko su folikuli vlasi oštećeni.

– Kao prvo, ako želite da vidite njihov potpuni rast, potrebno je vreme. U principu, četiri do šest nedelja je vreme u kojem ćete iskusiti ono što većina stručnjaka za obrve naziva ‘potpunim rastom’. Međutim, postoje ljudi kod kojih to traje osam do 10 nedelja – objašnjava stručnjak za obrve Džoj Hili i pojašnjava da potpuni rast znači potrebno vreme da izrastu vlasi koje su još sposobne da narastu, ali tamo gde su folikule previše oštećene, obrva neće biti.

Ovaj stručnjak napominje da, ako ste svojim obrvama dali nekoliko nedelja da narastu, a i dalje vidite praznine u njima, tanja područja ili slično, moguće je da su ti delovi zauvek nestali. Tokom čupanja vlasi voskom ili pincetom folikula se oštećuje, a kada to radite prečesto i dugotrajno, folikul se ošteti nepovratno i umire, a jednom kada se to dogodi, vlas na tom mestu više nikada neće moći da rastu.

– Obrve se mogu s vremenom stanjiti, ali često se još više iscrpljuju zbog prekomernog čupanja. Ponavljanim oštećivanjem korena vlasi s vremenom se povećava verovatnoća da neke dlačice više nikada neće ponovo narasti, jer je baza korena, u kojoj žive matične ćelije, previše oštećena – objasnila je dermatolog specijalista Vitni Bouv.

To znači da, ukoliko mesecima, godinama ili decenijama oblikujete obrve, moguće je da ne možete napraviti puno kako biste im vratili pređašnju gustinu. Ako želite da saznate koliko štete je napravljeno, najpre ih pustite neka rastu i čekajte do deset nedelja – tako ćete videti koliki im je maksimalni kapacitet.

– Ali, to što dopuštate da ponovno narastu, ne znači da ćete dobiti one prirodne obrve iz vaše mladosti, da će izgledati kao pre nego što ste ih počeli oblikovati – kaže Hili.

Njegov vodič za podsticanje rasta obrva:

Korak 1: Strpljenje. Radi se o razdoblju ponovnog rasta koje traje do 10 nedelja – budite strpljivi i ne odustajte.

Korak 2: Kad strpljenje nije dovoljno, posegnite za serumom, savetuje stručnjak. U osnovi, ako vidite da je dlačicama možda potrebno malo podsticaja, nabavite serum za obrve. Takvi serumi obično sadrže ricinusovo ulje ili peptide (kratki lanci aminokiselina). Ricinusovo ulje ljudi već godinama koriste za negu vlasi, a u kombinaciji sa peptidima rezultat je još bolji.

– Ricinusovo ulje i aminokiselinski peptidi sadrže dobre sastojke za njegu kože i kose, pa čak i ako prema naučnim podacima ne mogu podstaći ponovni rast, mogu barem podstaći dlake koje imaju tu tendenciju da budu još jače i zdravije – objasnio je Hili.

Dodao je da su dobri i serumi koji u sebi sadrže antioksidante, kojima možete mazati obrve.

Korak 3: Uložite novac u dobru šminku, to će vam pomoći da bolje popunite praznine u obrvama, prenosi mindbodygreen.com.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.