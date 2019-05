Evo koliko je kilograma idealno dobiti u trudnoći

Većina majki zna da se kilogrami dobijeni u trudnoći kasnije mnogo teško skidaju.

Prema rezultatima jednog britanskog istraživanja, polovina žena u trudnoći dobije deset do 12 kilograma.

Lekari često upozoravaju da je ustaljeno pravilo „jesti za dvoje“ u potpunosti pogrešno i da buduće majke ne bi smele da preteruju sa hranom.

Koliko bi kilograma trebalo trudnica da se ugoji kako ne bi ugrozila svoje i zdravlje bebe lako se može izračunati i prema indeksu telesne mase (BMI).

Žene s indeksom telesne mase manjim od 18 i po, a koje će prvi put postati majke, mogu dobiti od 12 i po do 18 kilograma, dok one s indeksom telesne mase između 18 i po i 24,9 se mogu ugojiti od 11 i po do 16 kilograma.

One s indeksom telesne mase od 25 do 29,9 trebalo bi da u trudnoći dobiju od sedam do 11 i po kilograma. Ako je BMI 30 i viši, preporučuje se između pet i devet kilograma, objašnjavaju stručnjaci.