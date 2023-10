Evo na kakve žene se muškarci najviše pale, niko ovo nije očekivao

Muškarci su, za portal AskMen.com, pokušali da daju odgovor i opišu s kakvim ženama žele vezu i koje su to osobine koje ih krase.

Ovako izgleda idealna žena, ove osobine ima:

Direktna

To je žena koja zna šta želi i ne boji se to jasno da pokaže. Jaka je i nema problema s tim da preuzme inicijativu i prva pozove muškarca da izađu. Njima su dorasli snažni muškarci koji znaju sa snažnim ženama. Oni koji to mogu, imaju sjajnu partnerku i divnu vezu.

Nezavisna

Ona je snažna, hrabra, pametna i sposobna. Ima organizovan život i ne treba joj muškarac da je usreći i da joj ispunjava slobodno vreme. Ona je u pravom smislu partner, jer nije očajna za muškarcem. Neki muškarci ih se ipak i boje.

Samopouzdana

Ona je feministkinja – dakle, ne žena koja mrzi muškarce, već žena koja poštuje sebe zahteva jednaka prava sa muškim rodom. Pametna je, zabavna i otvorena za mnoga nova iskustva. Veruje u partnersku ravnopravnost i ne ponaša se kao slaba i nezaštićena devojčica.

Seksi

Ona voli muškarce i voli seks. Ne koristi seks kao manipulaciju i da bi privukla ili zadržala muškarca, već jednostavno uživa u njemu i to se na njoj vidi jer zrači seksepilom. Druge žene mogu da budu ljubomorne, ali zato muškarci gube glavu za njima. Veza s njima čisti je užitak.

Ortakinja

Brižna je, uvek je tu za svog partnera, mogu da razgovaraju o svemu, imaju zajednička interesovanja. Obožava da izlazi sa dečkom i njegovim društvom, ali sama sa svojim drugaricama. One su sigurna luka za svoje partnere i zato ih muškarci čuvaju kao pravo blago.

