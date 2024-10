Francuskinja nikad neće uraditi ove stvari posle 30. godine, to joj ispod časti, a jednu stvar posebno mrze

Poznato je da žene u Francuskoj imaju posebne standarde do kojih drže. One ne podležu trendovima, one stvaraju trendove. Kad napuni trideset godina, Francuskinja nikad neće da uradi ovo:

1. Nikad neće ići na botoks, neće „puniti lice“, jer ona voli svoje lice.

2. Svoje probleme govori psihologu, nikad se ne žali prijateljici.

3. Nikad neće pratiti trendove koji štete njenom zdravlju: umesto štikli, obuće patike.

4. Ne žure da se udaju. Statistika kaže da se one najčešće udaju oko 35. godine.

5. Nikad neće kupiti markiranu odeću. Sasvim je zadovoljna da nosi pristupačniju garderobu.

6. Nikad neće odustati od karijere zbog dece. Porodiljsko odsustvo traje 4 meseca, nakon čega se o detetu stara dadilja.

7. Ona ne voli da kuva, čisti ili ide u nabavku namirnica. Za to angažuje profesionalce.

8. Francuskinje ne idu na dijetu. Uživaju u hrani, ali i u fizičkim aktivnostima.

9. Francuskinje se ne zamaraju sitnicama, uživaju u svakom momentu.

10. Nikad neće napustiti kuću bez šala ili marame koju će prebaciti preko ramena ili oko vrata.

11. Francuskinje ne vole da rade manikir, i nikad ih nećete videti sa dugim, nalakiranim noktima.

12. Francuskinje ne jedu na bučnim mestima.

13. Crveni ruž nosi svaka žena, bez obzira na doba dana ili godine.

14. Ošišaće šiške ili čak celu kosu, ali retko će se ofarbati.

