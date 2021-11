Ginekolozi otkrili koje stvari ne podnose, a žene ih stalno rade

Svaki ginekolog ima od sedam do jedanaest minuta koje će provesti s pacijentom da bi se održavao normalan raspored pregleda u toku dana. Postoje neke stvari koje žene rade, a ginekologe ne oduševljavaju, najblaže rečeno.

Kad brinete o doterivanju

Vreme koje ginekolog posvećuje pregledu pacijentkinje neće trošiti na doživljaj niti razmišljanje o izgledu „frizure“, kao ni glatkoći nogu. „Nije nas briga, želimo samo da potvrdimo da je sve zdravo i u redu s vama“, kaže dr. Nensi Lebovic.

Kad otkažete pregled zbog ciklusa

„Nemojte otkazivati ​​termin zbog ciklusa. Novije tehnike papa testa omogućavaju lekarima da dobiju tačne rezultate čak i kada su oni dani u mesecu“, objašnjava dr. Dejna Džejkobi, ginekolog u privatnoj praksi iz Nju Džersija.

„Ja sam opstetričar – pomažem ženama da rađaju. Videla sam dosta krvi. Draže mi je da moji pacijenti zadrže svoje termine“, kaže dr. Džejkobi.

Kad sami postavljate dijagnozu

Žene često same dijagnostifikuju neka stanja, kao što su gljivične infekcije. „Molim vas, nemojte dolaziti na termin dok ste usred lečenja“, kaže dr. Lebovic. „Ne možemo ništa da uradimo ako ste već primenili lek jer se u takvoj situaciji teško može uraditi kvalitetan pregled.“ Najbolje je kontaktirati svog ginekologa odmah po pojavi neobičnih ili bolnih stanja i izbeći samostalne intervencije.

Kad im ne kažete koje lekove uzimate

Možda ne mislite da su vaši drugi lekovi važni za vašeg ginekologa, ali on to mora da zna jer režim lečenja može da utiče na vašu negu. Na primer, ako zna da uzimate lek za krvni pritisak ili lek za akne s visokim rizikom od urođenih mana, to bi moglo da utiče na vrstu kontracepcije koju preporučuje.

Kako biste pomogli, pre sledećeg pregleda zapišite naziv i dozu svakog leka i dodatka koji redovno uzimate. Lekovi su na listi stvari o kojima nikada ne bi trebalo lagati svog lekara.

Kad se ne testirate na rak grlića maternice

„Svi znamo za pacijente koji su predugo čekali da potraže pomoć za simptome raka grlića maternice i završili su s dijagnozom raka u četvrtom stadijumu“, kaže lekarka.

Traženje lekarskog saveta na internetu

Većina ljudi misli da će im guglanje njihovih simptoma pomoći da se osećaju sigurnije i opuštenije, ali to može samo pogoršati vaš osećaj. Jedan simptom može značiti desetak različitih zdravstvenih stanja. Dr. Gugl je dobar za opšta zdravstvena pitanja, ali ako želite legitiman medicinski savet, pitajte svog lekara za pomoć, a ne internet.

Razgovaranje na telefon tokom pregleda

„Ginekologa ništa ne ometa više od rastresene pacijentkinje koja kuca po telefonu umesto da se usredsredi na stvar, svoje zdravlje“, kaže doktorka.

Korišćenje ženskih higijenskih proizvoda za postizanje „dobrog mirisa“

Ginekolozi ne preporučuju ispiranje raznim preparatima ili korišćenje ženskih dezodoransa u spreju jer mogu uništiti prirodnu bakterijsku floru vaše vagine i povećati rizik od infekcija, piše The Health

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.