Da li ste samo prijatelji ili je ljubav na pomolu?

Da li u vašem životu postoji ta jedna muška osoba za koju niste sasvim sigurni šta oseća prema vama?

On je vaš prijatelj, možda neko koga znate ceo život ali vam se ponekad čini da je više od toga. On je neko s kim volite da provodite vreme, i ko vam se čini da bi mogao da bude dobar – materijal za dečka. Ali kako on vas doživljava? Odgovor na ovo pitanje nije lako dobiti, sem ako ga direktno ne postavite. A ako ne želite da rizikujete i ugrozite prijateljstvo zbog pretpostavke, možda redovi koji slede mogu da vam pomognu.

ON VAS GLEDA KAO PRIJATELJA AKO:

Ste vi prava osoba kojoj priča o devojci koju je sreo prethodno veče i koju planira da pozove na sastanak.

Deli sa vama detalje vezane za svoje ljubavne avanture

Traži od vas savet šta da kupi devojci koja mu se dopada kako bi je osvojio

Razgovara sa vama o temama kao što su fudbal, video igrice i sl

Nikad vam ne udeljuje komplimente

Ne primećuje vašu novu frizuru

Ne kaže vam da ste mu nedostajali ako se niste videli ni čuli nekoliko dana

ON VAS GLEDA KAO OSOBU SA KOJOM BI ŽELEO VEZU AKO:

Nikad ne komentariše druge devojke pred vama

Nikad ne traži savet od vas po pitanju svojih ljubavnih problema

Ne dopadaju mu se vaši bivši niti potencijalni momci

Nastoji da vreme provodite zajedno

Udeljuje vam komplimente

Pokušava da vas razveseli i nasmeje kada ste tužni

Šalje vam poruke za dobro jutro i laku noć

