Gojazne žene u ovim zemljama simbol su lepote i seksipila

Gojaznot je dostigla razmere epidemije u skoro celom svetu, a studija koju su sproveli naučnici s Imperial koledža u Londonu potvrdila je da je broj gojaznih osoba i dalje u porastu i da je potrebno preduzeti hitne korake prevencije. Kako oni predviđaju, ako se sadašnji trend nastavi, do 2025. godine svaka peta osoba će biti gojazna.

Prema trenutnim podacima, najviše gojaznih živi u Kini i SAD-u, a zabrinjavajući su i podaci koji se odnose na Srbiju. Naime, oko 58 odsto odraslih građana Srbije ima prekomernu telesnu masu, a 25 odsto njih je gojazno- Podaci o težini dece su takođe alarmantni – 13,7 odsto dece uzrasta sedam do 14 godina je gojazno, što je znatno više nego 2006, kada je registrovano 8,5 odsto

Uprkos brojnim zdravstvenim problemima koje višak kilograma nosi sa sobom, još uvek postoje zemlje koje na debljinu gledaju kao na znak sreće, blagostanja, zdravlja i lepote. Naročito kada se radi o ženama sa viškom kilograma.

Tonga

Kraljevina Tonga je pacifička ostrvska država u kojoj važi pravilo „Što veća žena, to je veća njena lepota“. Ovo ustaljeno verovanje u kombinaciji s nezdravom ishranom rezultiralo je zabrinjavajućim brojkama pa je još 2004. godine Severnoameričko udruženje za proučavanje gojaznosti objavilo zabrinjavajuće podatke prema kojima je čak 100 hiljada, od svega 114 hiljada ovdašnjih stanovnika, gojazno.

Kuvajt

U ovoj zemlji kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti, a to ne čudi kada se uporedi s podatkom da je tamo čak gojazno 52 posto ženskih osoba starijih od 15 godina.

Istorijski gledano, u Kuvajtu se debljina nagrađivala i bila je znak zdravlja i blagostanja, a to verovanje se održalo sve do danas. Zato je vežbanje, naročito kod žena, i dalje tabu, a na punije dame se gleda skoro kao na „kućni ukras“ – što je žena veća, to je kuća bogatija.

Fidži

Dok su se čelnici ove zemlje trudili da povežu nekad izolovano ostrvo s ostatkom sveta, Fidži je nesvesno unosio novu, kalorijama (pre)bogatu hranu u svoju ishranu. Običaji ove države u južnom Tihom okeanu vrte se oko davanja hrane kao znaka prosperiteta, a sve to, u kombinaciji s nedovoljnom edukacijom, dovelo je do problema s kilogramima kod mnogih stanovnika ovog ostrva.

Takođe, žene s viškom kilograma tamo su se smatrale zdravim, bogatim, ali i naročito plodnim.

Jamajka

Skoro 65 posto stanovnika Jamajke je gojazno, a istraživanje iz 90-ih je pokazalo kako se u ovom narodu vitkost povezuje s tugom, dok je višak kilograma znak sreće, ljubaznosti, pa čak i socijalne harmonije.

Štaviše, zanimljivo je da su na Jamajci navodno naročito popularne tablete koje ženama pomažu da dobiju kilograme.

Samoa

Ostrvska država koja se nalazi otprilike na pola puta između Havaja i Novog Zelanda još je jedna na listi onih koje ne vide razlog za borbu protiv viška kilograma.

Iako stručnjaci veruju da ovdašnji stanovnici imaju genetske predispozicije za skladištenje dodatnih kalorija u masnom tkivu, što rezultira viškom kilograma, debljina je kod njih odavno prihvaćena kao norma. Međutim, kada je nakon Drugog svetskog rata prerađena hrana našla put i do Samoe, zabeležen je još veći problem stanovništva s gojaznošću.

Južna Afrika

Zbog problema s AIDS-om i brojnim drugim bolestima, ovde se gubitak kilograma i dalje povezuje s lošim zdravljem i negativno se gleda na mršavost. Vekovima je debljina znak bogatstva, pa ne čudi što se gojazne žene i dalje favoriziraju.

Avganistan

Vekovima su plave avganistanske žene bile cenjenje zbog svog kontrasta s ostatkom okruženja. Osim toga, među ovim nomadima veruje se da je ženska debljina povezana s većom plodnošću, a bucmasto lice je naročito poželjno.

Tahiti

Francusko polinežansko ostrvo Tahiti bio je dom zavičajne prakse „haaporija“, što u prevodu bukvalno znači „nahraniti“. Reč je o ceremoniji prilikom koje bi se mlade žene našminkale, a potom predstavljale „inspekciji“ za procenu lepote i plodnosti.

Slavljene gojaznosti ovde je i dalje prisutno pa su poželjna zaobljena ženska tela i lica. Višak kilograma koji mnogi stanovnici imaju mogu zahvaliti i prehrani bogatoj ugljenim hidratima i redovnom ispijanju kokosovog mleka.

Nauru

Republika Nauru je ostrvska država u Tihom okeanu nedaleko od ekvatora. Ima tek 21 km² i stanovnika kao Ivanjica Međutim, ona je poznata i po najvećoj stopi dijabetesa u svetu. Tamo je dijabetes zabeležen kod čak 31 posto stanovništva, ali to ih nije sprečilo da i dalje cene gojaznost.

Osim tog verovanja, višak kilograma mogu zahvaliti i činjenici da je ostrvo bogato fosfatom zbog čega je zabranjen većih uzgoj namirnica pa se one uglavnom uvoze. Sve ovo rezultiralo je time da stanovništvo najviše kupuje i konsumira jeftine, ali i nezdrave namirnice koje stižu s Novog Zelanda ili Australije.

Mauritanija

Mauritanija je država u zapadnoj Africi na obali Atlantskog okeana, a i ovde je ženska gojaznost sinonim za lepotu i bogatstvo. Zato i danas mlade devojke svakodnevno konsumiraju velike količine kamiljeg mleka, a one koje se ne mogu ugojiti rutinski uzimaju antihistaminike i steroide da izazovu apetit. Takođe, vežbanje je omrženo, a bračni parovi se često razvode ako žene nakon rođenja deteta ne uspeju da zadrže višak kilograma, piše Toptenz, a prenosi Index.