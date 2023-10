I žene gledaju filmove za odrasle: Iako neće nikad priznati, ovaj žanr najviše vole

Iako muškarci otvoreno priznaju da gledaju porno sadržaje, za žene je to još uvek neka vrsta tabu teme. Iako su mnogobrojna istraživanja pokazala da i žene gledaju filmove za odrasle, one ipak ne žele da priznaju da to rade i to obično obavljaju u tajnosti.

Međutim, jedno istraživanje se bavilo baš ovom temom. Grupa ljudi anketirala je veliki broj devojaka s ciljem da otkriju koje to 18+ filmove žene gledaju u tajnosti.

Žene su priznale da postoje stvari o kojima ne žele otvoreno da pričaju i da te stvari kriju od svojih partnera, ali su htele anonimno da odgovore na ovo pitanje.

Žene vole da gledaju ovu pornografiju

Iako je anketa pokazala da žene vole mnogobrojne stvari vezane uz seks, našla su se dva odgovora koja su nadmašila ostale.

Dvadeset posto ispitanih žena je priznalo da gledaju lezbijske filmove za odrasle. Ono što je iznenađujuće je činjenica da i heteroseksualne žene vole da gledaju ovakve filmove i to je vrlo iznenađujuće. Izgleda da su žene zaljubljene u svoj pol i da im najviše odgovara da gledaju vrele scene bez muškaraca

Naravno, nisu sve devojke bile fanovi lezbijskog seksa, i veliki broj žena je istakao da vole da gledaju grub i nasilan seks jer na taj način proživljavaju različite fantazije i erotične želje. Žene vole dominaciju, iako to ne žele nekad da pokažu i priznaju, pa je to glavni razlog zbog kojeg je ova kategorija toliko popularna.

Sve one su priznale da u tajnosti gledaju filmove za odrasle i rekle su da im je vrlo neprijatno da otvoreno pričaju o tome, piše Espreso.

