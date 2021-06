Imate li ih vi? Svaku ostvarenu ženu krasi ovih 10 osobina

Prepoznaćete ih, bez greške, po ovim izraženim karakteristikama.

1. Ona je odmalena naučila da se uzda samo u sebe

Čak i ako su mama i tata bili divni, a detinjstvo idilično, ona ne smatra da joj bilo ko duguje bilo šta ili da joj je zagarantovan divan život. Ona se uzda u vlastite napore, mogućnosti i sposobnosti.

2. Ona je dovoljna sama sebi

Njoj nisu neophodni drugi ljudi, posebno ne muškarci, da bi rešila vlastite probleme. Isto tako joj ne trebaju da bi bila srećna. Ona sama rešava svoje probleme i sebe čini srećnom. Drugi ljudi joj dođu kao šlag na torti, život joj čine slađim.

3. Ona je nezavisna u svakom smislu te reči

I to pre svega finansijski. Ovakve devojke obično od rane mladosti razmišljaju kako će i gde zarađivati za život. Rano napuštaju roditeljski dom, ne plaše se da odu u drugi grad ili zemlju da se školuju, razvijaju se i rastu. Takve devojke do 25. godine života već imaju jasan plan karijere, neka već ima značajno radno iskustvo i prešla je nekoliko koraka u karijeri. To nisu nužno koraci napred, to jest nije obavezno da sve one hrle da postanu velike šefice. To može biti neko naučno otkriće, pisanje knjige, neki koristan program. Reč je o tome da je ovakva devojka do svoje 25. godine već nešto uradila u životu, a ne da samo planira i nalazi objašnjenja zašto joj ostvarenje planova ne ide od ruke.

4. Ona ne traži pomoć

Odnosno možda će je i zatražiti ali to znači da je već sve pokušala: analizirala je situaciju, učinila nekoliko pokušaja da do cilja dođe sama i konačno se uverila da nema dovoljno potencijala pa je odlučila da potraži nekog ko bi joj pomogao. Ali dok se ne uveri da je problem nemoguće rešiti bez uključivanja, da tako kažem, tuđih resursa, ona neće tražiti pomoć. I ima pravo. Zanimljivo je da se ova osobina obično ispoljava još u školi. Devojčica, suočena sa nerešivim zadatkom iz matematike, sedi nad knjigom ceo dan i tek uveče se obraća mami ili tati s molbom da joj pomognu. U budućnosti ne tako uspešne žene ponašaju se drugačije: kod prve teškoće kukaju i mole da neko drugi preuzme problem na sebe.

5. Ona ne pravi kompromise

One se ne plaše da neće uspeti, da neće same izići na kraj s nečim, nije im potrebno odobrenje drugih. Ove devojke napuštaju aktivnosti koje ih ne ispunjavaju, u tinejdžererskom dobu same odlučuju šta će da budu kad porastu i koju školu da upišu, ove studentkinje ne kupuju seminarske radove, jer ih interesuje smer koji su odabrale, te devojke se ne viđaju s momcima koji ih ne poštuju. One nemilosrdno odbacuju sve što se ne uklapa u njihovu sliku pod nazivom „Kako ja želim“. I suprotno glasinama zavidljivaca, dobijaju posao, muža i život kakav žele. Beskompromisno se ophode i prema poslu. Takve žene neće raditi za ponižavajuće nisku platu, neće trpeti loše uslove rada, neće tolerisati šefovu neotesanost niti manipulacije od strane kolega. One će zauzeti stav o datom problemu, a ako se ništa ne promeni, preći će na drugo radno mesto, u drugi sektor ili u drugu kompaniju.

6. Ona se nikada i ni sa kim ne upoređuje

Ona se ne odmerava sa drugaricama, ni s rođacima ni s kolegama po svojim dostignućima, finansijama ili društvenom statusu. Vrlo je svesna toga da će se uvek naći neka mlađa, zgodnija, bogatija, uspešnija, glamuroznija, možda s titulom vojvotkinje. Ona se upoređuje sa samom sobom, onom od juče ili onom od prošle godine, i ocenjuje isključivo svoja dostignuća u tom periodu.

7. Ona je zadovoljna svojim izgledom

Ne želi da operiše nos, ne povećava usne i grudi, nije stalno na dijeti i ne potresa se što je pojela dva parčeta torte. Ona se neguje, vodi računa o izgledu i ne žali se da nije dovoljno lepa. Ona brine o svojoj spoljašnjosti bez namere da je promeni.

8. Ona ne sanja o braku

Ali ne zato što je niko neće, to nikako. Može da ima milion ljubavnika, ali ne želi da s njima stvara porodicu. Infantilan i slab muškarac njoj je nezanimljiv, a pametan, ambiciozan i porodično orijentisan čovek u našoj zemlji je, nažalost, retka pojava. Srećom, to ostvarenoj ženi ne smeta, jer (vidi tačku dva) njena sreća ne zavisi od drugih.

9. Ona ne prihvata nejednakost

Načelo „muškarac je hranitelj“ za nju je potpuno nezamisliv. Sa njom možete komunicirati samo na ravnopravnoj osnovi, i nije važno ko je bogatiji, autoritativniji ili zauzima višu poziciju. Ona će razgovarati sa direktorom državne korporacije kao i sa kasirom u prodavnici, nikada neće dozvoliti sebi da bude nepristojna prema konobaru, ali neće tolerisati ni nipodaštavanje od strane vlasnika sportskog kluba u kojem je aktivna.

10. Ona nikada neće napustiti posao

Čak i ako ima milijarde na računu – to za nju nije pitanje novca. Ona se ostvaruje, voli svoj posao i ne pada joj na pamet da sve napusti i sedi kod kuće. Na posao ne ide da pada na nos, već da radi ono što voli.

