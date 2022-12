INFLUENSERKA OTKRILA TAJNU MLADOLIKOSTI: Bez bora pomoću jednostavnog trika (VIDEO)

Influenserka koja na svojim profilima deli savete za lepotu i negu kože, otkrila je pomalo bizarnu tehniku za koju tvrdi da pomaže licu da se reši bora.

ako joj je gotovo 50 godina, kozmetičarka tvrdi kako joj stalno govore da izgleda dosta mlađe, a sudeći po njenom licu, čini se da govori istinu.

Na svom TikToku podelila je video u kojem je objasnila šta joj je pomoglo da se odvikne od mrštenja i pravljenja neželjenih facijalnih ekspresija koji uzrokuju bore.

„Ovo je broj jedan tehnika u svetu lepote“, objasnila je i rekla da je sve što nam treba traka selotejpa.

Savetuje je da uzmemo četiri trakice selotejpa i jednu od njih zalepimo uspravno između obrva. Po komad trakice stavimo iznad svake obrve horizontalno, a zatim jedan horizontalno i preko vrha čela. Lice pre svega treba biti čisto i posušeno.

Dok je radila sa dermatolozima i stručnjacima, korisnica pod nazivom “shinebeautymalibu” naučila je kako selotejp ima ulogu prirodnog botoksa. Kako kaže, on pomaže da ne pravimo “nevoljne pokrete” koji uzrokoju bore.

„Nemate pojma koliko često to radite u toku dana, a sve to izaziva bore koje ćete imati do kraja života“, rekla je.

