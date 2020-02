Ispovest zavisnice od seksa: ‘Bila sam s više od 130 muškaraca’

Frenki Konsidin uzela je svoj mobilni i počela da lista kroz imenik u kome se nalaze brojevi nekoliko desetina muškaraca. Iako je već imala seks s četvoricom muškaraca u poslednja 24 sata, bila je očajna za novim muškarcem i seksom.

„Dan sam mogla da preguram samo kada sam znala kada će biti moja sledeća doza seksa“, priznaje ova devojka, koja je do sada spavala s više od 130 muškaraca. „To mi je bio prioritet. Planirala sam to nezavisno od dogovora, posla i vremena za sebe.“ Iako je Frenki obožavala uzbuđenje koje je dobijala od seksa, on je imao veliki uticaj na njeno psihičko i fizičko zdravlje.

Pala je u depresiju, pokupila nekoliko polno prenosivih bolesti i zatrudnela, bez da je znala ko je otac deteta, sve pre nego joj je bila dijagnostifikovana zavisnost od seksa, prepoznata psihička bolest. „Na poslu bih rekla da sam bolesna ili bih otkazivala sastanke s prijateljima, sve kako bih mogla da imam seks“, rekla je Frenki za The Sun, „Osigurala bih se da imam isplaniran seks svaki dan.“

Većina ljudi zavisnost od seksa povezuje s muškarcima, ali u Ujedinjenom Kraljevstvu, odakle je Frenki, 660 hiljada žena boluje od ove psihičke bolesti. Iako uzrok ove bolesti još nije poznat, Frenki veruje da je u njenom slučaju do toga došlo zbog razvoda njenih roditelja i nezadovoljstva svojim fizičkim izgledom. „Oduvek sam bila žena s velikim oblinama, veća od svojih prijateljica pa kada sam dobila malo seksualne pažnje, prilepila sam se za nju.“

Frenki je nevinost izgubila s četrnaest godina, a zatim je bila u vezi četiri godine s dečkom kog je, kako sama kaže, volela, ali nakon samo godinu dana veze počela je da ga vara. Nakon smrti njene majke, zbog raka, prekinula je sa svojim dečkom i tada je njena zavisnost od seksa bila van kontrole. Tokom naredne tri godine Frenki ja spavala s više od osamdeset muškaraca, neki su bili samo na jednu noć, a neki više puta, a sve je organizovala preko drugog, skrivenog mobilnog telefona.

„Nisu me zanimali ni droga, ni alkohol. Pomoću seksa sam rešavala svoje probleme. Sve je bilo zbog uzbuđenja koje sam dobijala, ali i intimnosti i bliskosti s nekime, što je zamenilo gubitak moje majke.“ Najluđa avantura bila je na njen 21. rođendan kada je spavala s četvoricom muškaraca za samo 24 sata. Prvi je bio muškarac kog je upoznala u noćnom klubu, zatim sledećeg dana je bila intimna sa automehaničarom i njegovim prijateljem, a kasnije se u njenom krevetu našao još jedan muškarac, prenosi Večernji list.

Frenki nije brinula o bezbednosti i nikada nije koristila nikakvu vrstu zaštite, ni kondome ni pilule. „Nije iznenađujuće da sam pokupila razne bolesti, poput HIV-a i hlamidije, čak dvaput“, rekla je. Iako je njena zavisnost od seksa postala jako ozbiljna, želela je da pronađe muškarca koji će je voleti i s kim će imati ozbiljnu vezu. Onda je 2013. saznala da je trudna, ali nije znala ko je, od prethodnih šest partnera, otac deteta. Budući da se borila s depresijom, odlučila je da abortira. Nakon toga odlučila je potraži pomoć i redovno je išla kod psihijatra.

Zatim je 2014. godine započela vezu s muškarcem kojeg je upoznala na Tinderu, a 2017. je ponovno zatrudnela i rodila ćerku početkom 2018. Međutim, uskoro je prekinula sa svojim partnerom, ali je pomoć našla u svojim prijateljima i psihijatru. Danas je Frenki promenila svoj pogled na seks. Iako ide na sastanke i traži ljubav, on je tek sporedna stvar koja dolazi kasnije u vezi.