Jedno pitanje samohrani roditelji, a naročito majke, ne žele da čuju

Nije tajna da mame često moraju da se nose s neprijatnim komentarima prijatelja, porodice, nepoznatih ljudi na ulici, od koga god ko želi da ponudi svoje mišljenje o nečijem majčinstvu. A samohrane majke nesumnjivo se još više susreću sa osudama.

U tu temu dobro je upućena komičarka, influenserka, zvezda TikToka i samohrana majka Ket Stikler. Na predstavljanju aplikacije za izlaske Stir, namenjene samohranim roditeljima Stikler je za portal PureWow rekla da je najbolji način davanja podrške samohranim roditeljima taj da im ponudite čuvanje dece.

To će biti njihov poklon vama za to veče, istakla je Stikler. Kada je reč o beskorisnim i bespotrebnim komentarima, osvrnula se na posebno neprijatno pitanje koje često dobija:

Bila sam napolju i pitali su me ‘gde ti je ćerka?’ Ako nije sa mnom, onda je ili sa svojim tatom ili s mojom mamom, ali ne želim da me na to podsećaju kada izađem.

Ne samo da je nepristojno pitati samohranog roditelja gde mu je dete (kada odgovoran roditelj izađe napolje kako bi uživao u zasluženom vremenu s odraslima, to znači da je zbrinuo svoje dete), nego može biti i bolno, kako napominje Ket Stikler.

Znam da je to obično čavrljanje, ali ne želim da se prisećam da nisam sa svojom ćerkom, da propuštam vreme s njom. To je znalo jako da me rastuži, rekla je Stikler, a prenosi Zadovoljna.hr.

Zato sledeći put kad sretnete samohranog roditelja koji se dobro zabavlja u izlasku, nemojte ga pitati gde mu je dete. Ali možete mu ponuditi pomoć oko čuvanja deteta, naravno, ako se poznajete dovoljno dobro.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.