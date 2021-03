Jednostavan recept uz koji kosa raste do 12 cm za dva meseca (video)

Pirinčana voda, tačnije voda koju dobijete nakon kuvanja pirinča, je trend u koji se blogerke kunu.

Naime, ovaj tretman iz kućne radinosti, navodno, obnavlja kosu, čini je sjajnijom, elastičnijom i podstiče njen rast i to čak do 12 cm za dva meseca! To tvrde žene koje je koriste iako za to nema naučnih dokaza.

U azijskoj kulturi tvrde da je pirinčana voda za kosu blagotvorna jer sadrži aminokiseline koje jačaju i hrane kosu, i inositol, ugljeni hidrat koji navodno popravlja strukturu oštećene kose i u njoj ostaje i nakon ispiranja, delujući kao štit protiv novih oštećenja.

Priprema i korišćenje je vrlo jednostavno. U posudi u kojoj ste sipali jednu šoljicu vode dodajte šoljicu pirinča, pa promešajte rukom dok voda ne promeni boju. Za lepši miris možete dodati koru pola pomorandže. Posudu zatvorite i ostavite u frižideru najmanje 12 sati.

Kosu operite šamponom i dobro isperite običnom vodom, a zatim sipajte pirinčanu vodu umesto regeneratora. Ostavite da deluje dvadesetak minuta pre ispiranja.

