Kako da mu postanete NEODOLJIVE

Privlačenje nečije pažnje nije jednostavan zadatak.

Puno je toga u igri, a između ostalog tu je i opšte prisutni strah od odbijanja. Šta ako nije zainteresovan i šta ako vas grubo odbije pred svima? Istina moglo bi se dogoditi da budete odbijeni, ali to je daleko od najgoreg što može da vam se dogodi. To jednostavno znači da on nije momak za vas. Međutim, više je neko lako postati ekspert za osvajanje muškog pola. Poslužite se trikovima koje vam danas otkrivamo i imaćete njegovo srce na dlanu.

BUDITE ONO ŠTO JESTE

Prva i najvažnija stvar koju često zaboravljamo jeste da je je potrebno da budete svoji i da dozvolite osobi koja vas zanima da vas takvu i zavoli. Svakako poželjno je da budete najbolja verzija sebe, ali nikako neko ko mislite da bi se njemu mogao svideti. Ako mu se ne dopadate takvi kakvi jeste, nema smisla trudite se da osvojite njegovo srce lažnom slikom koju ne može uvek da kreirate o sebi.

SUPROTSTAVITE MU SE

Ništa nije privlačnije muškom polu od ženske osobe koja ima svoj stav i mišljenje. Ako smatrate da je prešao granicu ili ako se jednostavno ne slažete sa rečenim, istupite i jasno mu stavite do znanja da niste samo lepa pojava. Svi pravi muškarci se dive ženama sa karakterom, koje znaju da razmišljaju svojom glavom i koje bez drskosti znaju da se izbore za ono što smatraju važnim.

SIJAJTE OD SAMOPOUZDANJA

Gotovo da ni jedan muškarac ne može da odoli devojci koja sija od samopouzdanja. Ovo ne treba da mešate sa ledenom nedodirljivom kraljicom, već da posmatrate kao prikaz istinske dame. Devojka koja će kroz prostoriju proći uzdignute glave, pa makar i ako nije nalepša na svetu i ne nosi mini suknju skrenuće pažnju svih prisutnih na sebe.

BUDITE VELIKODUŠNI I LJUBAZNI

Ako ste se našli na piću budite dovoljno ljubazni da prihvatite njegove šale koje možda i nisu preterano smešne ali mogu probiti led. Nasmejte se, kažite nešto lepo, pohvalite neki njegov gest. Budite spontani, velikodušni i ljubazni kako bi vam oboma bilo prijatnije na sastanku.

UČINITE DA NJEGOVO SRCE POSKOČI

Ako volite izazove i smatrate da bi se on mogao nositi sa njima, predložite zajedničko skakanje padobranom ili neku slučnu aktivnost koja će navesti adrenalin da prostruji njegovim venama. Muškarci obično misle da devojke vole samo duge šetnje kraj reka međutim ako pokažete da u vama ima želje za avanturom, on neće odoleti da vam se u njoj pridruži.

