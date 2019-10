Kakva ste vi žena? Srećna uživa u životu, umorna se stalno žali

Postoje žene koje većinu vremena zrače iskrenom srećom, dok su neke druge večito nezadovoljne

Dve žene – dva stava prema životu: Tu je srećna žena i umorna žena. U Srbiji su žene mahom umorne, pod stresom, pritisnute brigama.

Kakva je vrsta u postupcima i navikama ove dve vrste žena? Šta možete učiniti da se osećate srećno i kao da kontrolišete svoj život?

1. Uvek morate da znate kuda idete

Srećne žene uvek imaju svoj put i planove i ciljeve koje slede.

Žene koje su uvek umorne slede puteve drugih ljudi i udovoljavaju drugima. Njihovo glavno rasuđivanje je da nešto moraju.

2. Okolina

Za one žene koje vole život i život njih voli. Okruženje je vedro, pozitivno i blistavo. Optimizam ih prati u stopu.

Za „umorne žene“ okruženje se u potpunosti sastoji od „žrtve“, okruženje se stalno na nešto žali. Uobičajno im je da se žale, ali ne i da pričaju o radostima, jer se boje „da nešto ne ureknu“.

3. Samopouzdanje

Srećna žena voli i poštuje sebe. Okolina joj se zbog toga iskreno divi. Deca je obožavaju.

Umorna žena ima ponos i arogantnost, ili osećaj potpune bezvrednosti.

4. Kritika

Srećna žena će uvek gledati sebe i težiće da se razvija na više nivoa.

Umorna žena ima naviku da se poredi sa drugima, da zavidi i da se vajka kako je njoj najteže i najgore.

5. Očekivanja

Srećne žene nemaju očekivanja. Znaju da su same kovač svoje sudbine i taj put slede. Ako nešto žele, one potrude da to i dobiju.

Umorne žene imaju naviku da čekaju na druge ljude da ih usreće. Zbog toga su večito nezadovoljne i ogorčene, jer ta očekivanja nikad ne ispadnu onako kako su one zamišljale.

6. Ne opraštajte, već prihvatajte

Srećne žene prihvataju i uvek razumeju onu „drugu stranu“. Nikome ne treba oprost, jer ako opraštate znači da ste bili uvređeni.

Umorne žene se vređaju i u takvim situacijama. U najboljem slučaju troše veliku količinu energije da bi oprostile nekome nešto.

7. Akcije i razgovori

Srećne žene će uvek da izaberu delovanje, a ne razglabanje o tome šta bi trebalo i kako bi trebalo. Naviknite se da razmišljate da svaki problem ima rešenje.

Umorne žene za svako rešenje imaju problem. U vajkanju i žaljenju, problem se nikad i ne reši.

8. Budi žena

Srećne žene su svesne toga da su blagoslovene samim tim što su žene. One znaju koju snagu ima žena u odnosu na muškarca i to rado koriste.

Umorne žene imaju naviku da se brinu o sebi samo zarad nekoga. Kao npr: „Želim da budem zdrava zbog svoje dece!“ Ovo nije pogrešan način, ali valjda treba da budete zdrave i srećne i zbog sebe prvenstveno.

9. Odgovornost

Srećne žene su navikle da preuzmu odgovornost za svoje postupke.

Umorne žene svoje odgovornosti prebacuju uvek na druge.

10. Odnos prema prošlosti

Srećne žene rado uče na svojim greškama. Uvek kažu: „Dobro pa se ovo dogodilo meni, sad mogu da naučim.“

Umorna žena uvek će obezvrediti prošlost. Uvek se nešto vajkaju i kažu: „Eh, to su bila vremena“, ali kad se nešto desi, one nikad ne nauči ništa iz toga. Jednostavno zaborave.