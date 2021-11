Koliko erogenih tačaka ima žensko telo: „Od jedne do sto“

Reč ‘erogeno’ znači posebno osetljivo na seksualnu stimulaciju, pa je erogena zona svaki deo tela koji na dodir reaguje tako da osetimo seksualno uzbuđenje, objasnila je ginekolog i autorka dr. Šeri A. Ros.

Ona kaže da žensko telo nije ograničeno na nekoliko erogenih zona, već celo telo može biti erogena zona.

– Moramo se pomeriti od ideje da su genitalije ili samo određeni delovi tela područja preko kojih osećamo uzbuđenje; to iskustvo mogu pružiti najrazličitiji delovi tela – kaže dr. Ros.

Doktorka nauka i seksolog Džil MekDevit kaže da i istraživanja potvrđuju tvrdnju da celo telo može da bude osetljivo na seksualnu stimulaciju, odnosno na dodir. Ipak, napominje ona, to što celo telo može biti erogena zona ne znači naravno da celo telo za svakoga i jeste erogena zona…

– Delovi tela koji se mogu polno stimulisati i dovesti do uzbuđenja uveliko se razlikuju od žene do žene jer svaka žena ima različita iskustva sa zadovoljstvom – kaže MekDevit i napominje da je zato bitno dobro upoznati sopstveno telo, a ne voditi se pretpostavkama koje možda važe za nekog drugog.

Uz to, dodaje MekDevit, erogene zone takođe se mogu promeniti kako starimo i može se dogoditi da diranje nekog dela tela više ne vodi do uzbuđenja, iako je to bio slučaj dok smo bili mlađi, baš kao što možemo da otkrijemo i neke nove erogene zone.

Dakle, ne postoji jedan tačan odgovor na pitanje ‘Koliko erogenih zona ima žensko telo?’ jer se to kod svakoga razlikuje.

– To zaista varira od osobe do osobe – rekla je MekDevit za Health, pa neko može imati jednu, a neko 100 erogenih zona.

Postoje ipak, dodala je, neke uobičajene tačke koje se često kod žena smatraju erogenima; poput genitalija, grudi, bradavica, usana, vrata i potiljka, ušiju, zadnjice i unutrašnje strane bedara, ali normalno je i da neko ne reaguje na dodir tih područja.

– Svaki deo tela treba istražiti na različite način i shvatiti da je pojedine delove tela nekad lakše, a nekad teže stimulisati i da to zavisi od brojnih unutarnjim i spoljnih faktora; od raspoloženja osobe, do temperature u prostoriji – zaključila je seksolog, a isto, dodala je, važi i za muškarce, prenosi Večernji list.

