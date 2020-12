Manikir kao stvoren za najluđu noć (foto)

Iako trend sa raznim aplikacijama na noktima ne jenjava, nama su draži one nešto suptilnije varijante čak i kada govorimo o bojama i detalijma na noktima za one nešto svečanije prilike kao što su to novogodišnji praznici.

Bez obzira na dužinu noktiju koje volite, ove sezone možete da se poigrate sa raznim trendi bojama i aplikacijama. Snežne pahuljice, boje poput metalik zelene ali i one varijante sa zlatnim detaljima su i dalje jako popularne.

Ovaj put vam donosimo pregršt ideja u zlatnoj boji, metalik varijante koje će učiniti da vaši nokti zablostaju u novogodišnjoj noći iako ćemo je po svemu sudeći, provesti kod kuće.

Ove ideje lako možete izvesti sami u toplini svoga doma, pa da ne dužimo više, donosimo vam nekoliko fotografija najpopularnijih studija za nokte na svetu i njihove ideje za prazničnu dekoraciju na noktima.

I zato, opskrbite se zlatnim zvezdicama i bojama…

