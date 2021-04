Masna kosa: Frizeri otkrivaju koji šampon je najbolji

Masna kosa i masno vlasište nastaju jer žlezde se koje proizvode sebum (tzv. lojne žlezde) s nalaze uz koren kose u sloju kože zvanom dermis. Kanali iz lojnih žlezda vode do folikula dlake – to je mesto na kojem sebum iz kože dospeva na vlasište. Ključna činjenica o sebumu je to što žlezde svakog od nas proizvode različitu količinu, dakle manju ili veću.

„Dolazi do lučenja žlezda lojnica koje su smještene uz korijen svake dlake i kosa se masti. To nije moguće spriječiti nikakvim proizvodima, moguće je jedino smanjiti količinu lučenja“, kaže frizer Roman Šetina za Miss7.24sata.hr. „Pojava masne kose zavisi od nekoliko faktora, među kojima su genetika i stres.“

Portal Bustle prenosi da na povećanje lučenja sebuma može uticati i vaša ishrana. Zato izbegavajte prženu hranu, mlečne proizvode, šećere, rafinisane ugljene hidrate, odnosno konzumirajte namirnice koje su zdravije za svaki deo vašeg tela pa tako i za kosu.

Kako prati kosu?

Kad govorimo o problematičnoj kosi, masna kosa je verovatno najčešći problem. Većina žena kosu pere svaki ili svaki drugi dan, ali frizeri upozoravaju da je upravo u tome problem.

„Bilo bi najbolje da se kosa ne pere često, što se ona češće pere, što se češće koriste preparati to lojne žlezde luče više loja jer se na neki način brane od toga“. Naime, prekomerno pranje kose uklanja prirodna ulja iz kose i vlasišta pa telo pokušava da to nadomesti novom količinom ulja.

Šampon od koprive je najbolji prirodni šampon

Isto tako, trebalo bi izbegavati šampone koji sadrže ulje, a i oni koji sadrže previše dodataka.

„Šampon od koprive je najbolji što se tiče prirodnih šampona, a od ostalih dobri su šamponi za masnu kosu, za volumen i koji nisu preteški, nisu na bazi ulja i butera. Oni koji nemaju previše dodataka su najbolji za masnu kosu.“

Kako i regenerator obično sadrži ulje, i na njegovu upotrebu treba obratiti pažnju.

„Regenerator treba smanjiti, ali ga treba koristiti jer on zatvara kutikulu kose, najbolje ga je koristiti isključivo na vrhovima, ne preblizu vlasišta i obavezno dobro isprati“, zaključio je frizer.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.