Mudra žena ovih 7 stvari NIKAD ne traži od muža

Izdvajamo 7 stvari koje pametna i samostalna žena nikada u svom životu neće uraditi niti tražiti od svog supruga. Evo šta pametne žene nikada ne traže.

Mudra žena ne očekuje od supruga da je izdržava

Pojedine žene se jednostavno prepuste supružnicima u svakom smislu i to često uključuje odevanje, hranjenje, izdržavanje. Zapamtite da nije ničija dužnost da vas izdržava, osim vaša lična. On dobrovoljno može da brine o vama na druge načine, ali to nije njegova obaveza.

Ne traži od supruga da se menja

Odnosno, ne traži od supruga da se odrekne hobija kako bi više vremena provodio sa njom. Inteligentna žena zna da to što on radi je deo njegove ličnosti. Posao, hobiji i prijatelji su sastavni deo njegovog života isto kao i njegova ljubav prema njoj.

Ne traži da se odrekne prijatelja i porodice

Možda ne volite njegovog najboljeg prijatelja ili njegovu majku, ali to ne znači da on treba da prekine odnos sa njima. On ima pravo da samostalno donosi odluke sa kim će se viđati i družiti, pa pustite da sam uvidi ukoliko neko nije dobar za njega.

Mudra žena ne traži od supruga da prihvati ili odobri njena interesovanja i hobije

Ako ste oduvek sanjale da sa partnerom idete na ples, a on jednostavno nije taj tip, to ne znači da treba da odustanete od plesa. Idite sami ili sa prijateljima. Nikada ga ne terajte da radi nešto na silu ili zbog vas.

Ne traži od njega da ignoriše druge žene

Činjenica je da vaš suprug ima oči. On će svakako primetiti druge žene koje su lepe i sređene i to je sasvim u redu.

Mudra žena veruje suprugu

Ona ne traži dokaze ljubavi. Uvek vodi računa da njihova veza bude harmonična, da nađu kompromis, a to se jednostavno može postići ličnim postupcima.

Na kraju, nikada ne ismeva njegove postupke i odluke

Budući da je svesna da je i ona jedna od njih.

