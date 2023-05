Muškarci i žene otkrili: Ovo je savršena veličina grudi

Kada je reč o grudima, postoji li zaista najbolja veličina grudi? Koje su stvarno najbolje? Teško je reći jer svi imaju različite ukuse. Često se pričalo o tome da su grudi bolje što su veće, ali to možda i nije baš tako. Naime, jedna studija ispitala je 1000 Evropljana i 1000 Amerikanaca kako bi saznala koja je idealna veličina grudi i za muškarce i za žene. Nakon što su saznali njihove preferencije, odgovori su zatim upoređeni sa stvarnom veličinom grudi žena koje žive u tim zemljama, piše Your Tango.

Koja je „savršena“ ili „najbolja“ veličina grudi?

Prema studiji, gotovo 54% muškaraca i više od 60% žena preferira grudi prosečne veličine. Utvrđeno je da 35% muškaraca i 31% žena smatra da su veće grudi bolje, dok 11% muškaraca i 9% žena smatra da su manje grudi idealnije. Dakle, ima nade za sve žene malih grudi!

Čini se da više žena preferira prosečnu veličinu grudi u odnosu na veće grudi zbog problema s leđima, troškova grudnjaka i izazova koji su povezani s velikim grudima. Postajući još precizniji, istraživači su zamolili muškarce i žene da otkriju koja veličina korpice je za njih najbolja. Prema studiji, više od polovine anketiranih žena smatra da je korpa C idealna, dok 26% misli da je korpa B najbolja, a 2% žena misli da je korpa A bolja. Muškarci su se takođe složili da je korpica C idealna; međutim, više muškaraca nego žena reklo je da im se sviđaju D i DD korpe. Širom Evrope, u zemljama poput Portugala, Španije, Holandije, Ujedinjenog Kraljevstva i Austrije, ljudi su se složili da je C korpica savršena.

Gledajući statistiku „International Society for Aesthetic Plastic Surgery“, zemlje poput Nemačke, Francuske i Italije imale su najveći broj povećanja grudi u 2015., a slede ih SAD. U mjstima kao što su Poljska i Mađarska, B korpica je bila poželjna.

Nažalost, čini se da se preferencije i stvarnost ne podudaraju uvek jer je većina evropskih zemalja preferirala C korpicu, dok je prosečna veličina bila B korpa. U mnogim zemljama obuhvaćenim istraživanjem pokazalo se da ljudi smatraju da je najbolja veličina grudi veća od one koju prosečna žena zapravo ima. Međutim, bilo je zemalja poput Poljske i Rumunije koje su preferirale grudi veličine jedne korpe manje od proseka, prenosi Večernji.

