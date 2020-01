Najbolja frizura za prljavu kosu (video)

View this post on Instagram

SNS를 중심으로 서서히 유행하고 있는 바나나 번 헤어 스타일을 소개할게요🍌 우리에게 익숙한 ‘로우 번’의 변형 버전으로, 길고 비스듬하게 매듭을 지어주는 스타일이랍니다. 겨울 외투나 니트에 포근하고 근사하게 잘 어울리겠죠? ❤️이 트렌드는 다가오는 봄까지 유효할 예정이니 영상 속 연출법을 눈여겨보세요! 😙 (✍🏻Ina Kong 📷@caitlynmeyermua @hairbymarnie @yourtheorie @stylinglikesteph) _ The #bananabun, a variation of the low bun, is a hot and new hairstyle. #Vogue #VogueKorea #发型 #时尚