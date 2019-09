Najperfidnije igrice koje devojke danas igraju (s muškarcima)

„Svedoci smo često primene raznih igrica u muško-ženskim odnosima gde žene prednjače.“ (Renegade-Ns)

Koja je svrha ovih igrica, zašto se primenjuju i kakve su njihove manifestacije?

Evo muške perspektive igranja igara, odnosno igre koje devojke igraju:

Prva igra se zove: „Mnogo mi se sviđa pa krijem svoja osećanja prema njemu, jer ne želim da ih otkrijem prerano i time ispadnem previše laka.“

Kao što znamo: telo ne laže i upravo telo će je odati. Kada daje broj telefona, neće biti ni sekunde zadrške i biće očigledno uzbuđena zbog toga.

Međutim, na sastanku će se ponašati rezervisano i odavaće utisak da nije zainteresovana. U realnosti, ona prikriva svoja osećanja.

Fenomen rušenja zidova kod devojke i prestanak njenih igara dešava se kako raste njena zaljubljenost. Ona počinje da otkriva više poverljivih informacija o sebi i svom životu, kao i svoje misli i osećanja. Čak priča i o svojim bivšima samo ono što bi stavila u dnevnik. Što je veća njena zaljubljenost, ona je intimnija i oseća više komfora u vezi i igra manje igara. Zašto? Zato što se oseća bezbedno i veruje vam – dok ne izlažete nešto ili počnete da je otkrivate svojim (lažnim) prijateljima!

Druga igra je kada devojka izlazi sa vama, a ne sviđate joj se.

Ove devojke uvek imaju dignut zid i sprečavaju momke da se „približe“. Zašto ovo radi? Zato što nije zainteresovana. Zašto onda izlazi sa vama? Zato što ne može da izdrži da bude sama sa sobom. Ove devojke će vam davati lažnu nadu i trošiće vam novac!

Hajde da analiziramo moguće razloge njenog prvog sastanka sa vama:

-Želi da vam rodi 13 dece.

-Želi da privremeno zamenite njenog momka koji se kupa na Malti 3 meseca.

-Ne može biti sama.

-Želi da ide na koncert Evanescence (koji će biti vaš prvi i poslednji sastanak).

-Zato što voli ekskluzivne restorane.

-Zato što voli vaš mercedes.

-Zato što imate drogu, a ona je narkomanka.

-Zato što imate veze po gradu.

-Zato što, dok je sa vama na sastanku, može upoznati nekog sa novijim mercedesom.

-Zato što nema ničega u frižideru to veče.

Zašto muškarci idu na prvi sastanak?

-Zato što misle da su zaljubljeni.

Problem većine muškaraca je to što misle da ona ima samo prvi razlog da izađe sa njima. Probudite se!

Ova njena igra će vas uvek povrediti.

Treća igra je kada se devojka uda za vas, a nije zaljubljena u vas.

Veliko pitanje je: „Zašto?“

Iz puno razloga: vaš novac; vaša moć; beg od dosade i usamljenosti; da ode od svoje kuće; da pomogne svojoj karijeri; zbog slave; zbog bebe; da prisvoji oca svom (već postojećem) detetu; neće više da radi; svoje (ne)sigurnosti; zato što nikad nije imala porodicu.

Njen moto je: „Vremenom ću se zaljubiti u njega“.

Sledi tetovaža devojkama: To se nikad neće desiti! Jadnik je onaj koji je to doživeo/doživljava/će doživeti.

Kada se rode deca (ili ranije), osetiće svu nesreću ove igre jer će ona prestati da glumi emocije. Možete li da zamislite da živite sa osobom koja vas ne voli? 24*365*50 sati!

Ova njena igra je pakao na zemlji.

Pošto mora da živi sa nekim koga ne voli, ova prevrtljiva žena mora da igra tešku igru manipulacije kako bi preživela. Vođenje ljubavi nikada nije na meniju.

Udate žene koje su bile nekad zaljubljene u svoje muževe, takođe igraju ovu igru. Njena omiljena rečenica je: “Zar samo na to misliš?” Ako je vaša žena zaljubljena u vas (kao što bi trebalo), ona bi želela da vi mislite o tome! Realnost kaže da srećno udate žene, koje su fleksibilne i nesebične i koje su zaljubljene, ne dobijaju glavobolju ili se osećaju umorno kad “ne treba” – fascinantno! Ne samo to, one čak i jure svoje muževe oko stolova kad se deca uspavaju.

Prava devojka mora da vam veruje kako bi vam se otkrila, a ne igrala samozaštitničke igre. Nemojte nikad da ismevate ono što vam kaže u poverenju ili izdate njeno poverenje. Ako izgubi poverenje u vas, njena ljubav nikada neće biti visoka kao pre, zato što vam neće verovati u sve što kažete. Ako radite sve što treba, i njeno proverenje je 4/5 vremena, ona može da ima maksimalno drugi nivo zaljubljenosti.

Vi, momci, morate da slušate svoj stomak – svog anđela-čuvara, i da gledate nekonstantnosti u ponašanju i da li se poklapaju reči i dela.

Gledajte loše znake. Ako nema loših znakova, ona ne igra igre i veruje vam 100%.

Napišite i Vi šta mislite o ovome na Forumu Krstarice…