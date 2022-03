Ne slušajte druge – Svaka žena treba da prestane da veruje u ovih 8 zabluda o majkama

Često se zbog posmatranja tuđeg „savršenog“ života osećamo loše, pa te druge mame, iako nemaju ružnu nameru, dovedu do toga da mi sebe kao roditelja osuđujemo.

Mnogo je važno da znate – Niste loša mama ako:

1. Ako vam je dete izbirljivo

Neka deca prosto vole da biraju i odbijaju neke namirnice. To je normalno i ne znači da grešite. Postoje načini da pokušate da radite sa detetom i uvrstite u ishranu i one namirnice koje odbija.

2. Ako ste naručili hranu, izabrali nezdrav obrok, dali grickalice

Nije lako svakodnevno misliti o kuvanju i imati vremena za sve, naročito pored nebrojeno obaveza u kući. Ako se trudite da se hranite što bolje možete, vašem detetu neće naškoditi jedan manje kvalitetan obrok.

3. Ako ste zaposlena mama. Ili ako ste nezaposlena mama

Ljudi vole da osuđuju onu drugu stranu. Nekima smeta kada majka radi, pa nije celog dana pored dece, dok drugi zameraju ako je nezaposlena. Ne razmišljajte o tome, već radite onako kako vama i vašoj porodici to najviše odgovara.

4. Ako vam je dete tvrdoglavo

Svi misle da će dete vrlo lako vaspitati i naučiti da bude poslušno. Neka deca umeju da budu tvrdoglava i sasvim je u redu ako je i vaše takvo. Na vama je da primetite i poradite na tome, da postavite pravila i naučite dete da vas sluša. Niste loš roditelj zbog toga.

5. Ako vam je svega preko glave

Loši dani su normalni. Svako u nekom trenutku ima loš dan, pa često i reaguje naglo, kada su deca nemirna, kada se ne slaže sa partnerom, ima problem na poslu, zbog umora ili neispavanosti. To je normalno i to vas ne čini lošim roditeljem. Zapravo, baš u tim situacijama kada imate loš dan, možete dete naučiti da svi imamo emocije i da je sasvim u redu pustiti ih, jer će proći.

6. Ako vam je kuća u haosu

Kada imate decu, kuća prosto ne može biti savršena, ma koliko se trudili. Pustite decu da se igraju, a vi se opustite. Nije važno da li je kuća u savršenom redu, već da li su deca srećna i porodica ispunjena.

7. Ako vam treba pauza

Svako od nas mora u nekom trenutku da stane, sedne, da se odmori. Naročito posle teškog dana prepunog obaveza, a svaka mama zna kako je to, normalno je da vam treba pauza. Ne morate svake sekunde baš vi biti pored deteta. Dozvolite sebi da se odmorite.

8. Ako vam je potreban lek zbog mentalnog zdravlja

Ovo je veoma važno! Nemojte se osuđivati ukoliko vam je potrebna pomoć i ako se psihički ne osećate dobro. Ako vam je potreban lek, nemojte toga da se stidite. Zbog toga ste bolji roditelj svojoj deci.

Samohrane majke su pravi superheroji. Ono što one postižu same je za svaku pohvalu. Nema razloga da se zbog toga osećate loše, već naprotiv, budite ponosni na sebe i na to što pružate detetu sa svoje dve ruke, piše yumama.

