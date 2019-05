Ni ove iz BG nisu cvećke, ali provincijalke…

Vaše mišljenje o odnosu devojaka iz grada i onih iz manjih sredina koje dolaze? (Renegade-Ns)

U jednoj anketi (informer.rs) više od polovine smatra da „provincijalke“ jesu bolje žene, četvrtina se ne slaže s tim, dok oko 21% onih koji su glasali smatra da u toj tvrdnji ima istine.

Ipak, utisak koji se stiče posle pročitanih komentara nešto je drugačiji. Ili su barem „branitelji Beograđanki“ nešto glasniji.

– Ovo sam i ja mislio dok nisam na fakultetu upoznao te „patrijahalne devojke“, koje su mi uništile život.

Prava istina je sasvim drugačija. Sa devojkama iz Beograda makar znate na čemu ste, odmah, ili vrlo brzo posle upoznavanja. Ako su *urve, *urve su i to ne kriju (previše).

Ove iz unutrašnjosti sve prodaju priču, a onda kada je kupite, zavuku vam ga tako jako, da vam se ove razuzdane Beograđanke učine kao svetice.

Istina je da su one uglavnom neiživljene i Beograd ili nekog soma kao što sam ja uglavnom doživljavaju kao platformu preko koje će doći do svog cilja, a to je život u stilu Sodome i Gomore. Ne bih više bio sa devojkom iz unutrašnjosti za sve pare ovog sveta – napisao je.

Sa njim se saglasio još jedan korisnik:

– Sve je suprotno od onog što se misli. Sećam se drugarice, na početku njenog faksa, koja je išla samo u Stahinića Bana, Obilićev, jurila japije, menadžere, zaskakali se po magacinima, a kada se vrati u svoj gradić, na vikend, prodaje priču da je „nevina“.

U malim gradovima imaju problem što ne smeju da žive kako im se prohte, brzo se sazna, pa moraju da žive stegnuti i da se foliraju. Nije ni njima lako, samo nemojte da prodajete te priče. Opuštenije su BG žene, svasta vide, prođu, nisu željne ničega posebno, samim tim i neće da gaze preko mrtvih da bi došle do nečega.

– To je to. Bravo. Jedna od ovih sto sam ja upoznao, dosla prvi dan na faks iz Trstenika, u nekom sirogojno džemperu, sa gumicom za tegle na kosi, i sa nekim đozlucima od pola kile. Posle par godina sretnem je, sedi, sva izoperisana u nekom bmw kabrioletu, sa nekim zadriglim ćelavim likom, godišta njenog ćaleta, a na njoj sve samo pršti „guči“, „luj viton“… Jos kao nije mogla da me seti odmah, nego joj je malo trebalo…

Napišite i Vi šta mislite o ovome na Forumu Krstarice…