Nije samo ono što mislite: Šta muškarci prvo primete na nagom ženskom telu

Mnoge žene žive u strahu kako će partner (posebno novi partner) reagovati kada vidi celulit. Hoće li ih smatrati neprivlačnim, razmišljati o tome kako nisu u formi ili imaju kilograme viška?

Celulit je kvrgavo tkivo, koža s rupicama poput onih na narandžinoj kori, uzrokovano masnoćom koja se nakuplja ispod kože i upali. Najčešće se nalazi na zadnjici, bokovima, bedrima, grudima i trbuhu. Često postaje vidljiviji kako starimo zbog manjka kolagena.

Iako žene dosta brinu o tome da će biti neprivlačne zbog celulita, istina je ipak drugačija. Osam muškaraca, koji će ostati anonimni, odgovarali su na pitanja o ženskom telu. Evo njihovih odgovora.

Šta prvo primetite kada vidite nago žensko telo?

1. “Njene obline – ramena, grudi, struk, bokove i noge.”

2. “Njene tetovaže, da li ih ima ili ne“

3. “Njenu celokupnu formu”

4. “Njen stomačić”

5. “Njene grudi”

6. “Njeno lice”

7. “Potpuno golo? Grudi i bokove, ukupnu figuru”

8. “Da li se naježila ili ne”

Šta vam se najviše sviđa na ženskoj koži?

1. “Mekoća”

2. “Toplina”

3. “Volim kad je koža mekana i taj slatkasti miris”

4. “Dodir. Kontakt moje i njene kože”

5. “Glatkoća”

6. “Miris”

7. “Nežnost”

8. “Miris i dodir”

Jeste li ikad primetili celulit kod žena i ako jeste, šta mislite o tome?

1. “Ne obraćam puno pažnju na to, niti me baš briga za to”„

2. “Jesam, ali to zapravo ne utiče na moj doživljaj“

3. “Nekima pristaje više nego drugima“

4. “Zavisi. Ne uvek“

5. “Ponekad primetim ali ne pridajem važnost tome”

6. “Ne razmišljam o tome. To je deo života“

7. “Žena mora biti ultra fit da nema celulit. Nije me briga, osim ako je jako grub“

8. “Retko, a to zavisi od žene. Ponekad nije velika stvar, a obline su često seksi.“

Na pitanje kako bi opisali celulit kod žene koju vole i šta bi njoj rekli, muškarci su ovako odgovarali:

“To je deo onoga što daje ‘ono nešto’ njenoj zadnjici koja me izluđuje“, “Lepe nesavršenosti”, “Ona zapravo ima više problema s tim od mene”, „Ne znam bih li to mogao. Zaista ne pridajem tome dovoljno pažne“, “Ne želim, zašto? To ne utiče na moju ljubav prema njoj“.

